Під Дніпром викрили мережу шахрайських кол-центрів на понад 1500 робочих місць - ОГП

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили масштабну мережу незаконних кол-центрів, які працювали на громадян України та іноземців, виманюючи гроші під виглядом інвестицій. Йдеться про одну з найбільших операцій проти кібершахрайства за останній час. Про це пише Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків у межах розслідування діяльності незаконних кол-центрів. За даними слідства, виявлені офіси налічували понад 1500 робочих місць, а масштаби схеми мали промисловий характер.

За інформацією правоохоронців, кожен працівник таких кол-центрів щодня здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, застосовуючи методи психологічного тиску. Шахраї представлялися співробітниками інвестиційних компаній та брокерських платформ і обіцяли "гарантований та швидкий заробіток".

Для введення людей в оману використовувалися підставні онлайн-платформи, на яких потерпілим демонстрували фейкове зростання "інвестицій" та віртуальні прибутки. Насправді ж усі кошти одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів схем.

Жертвами так званих "швидких інвестицій" стали громадяни України, країн Європи та Азії. За попередніми оцінками, йдеться про сотні потерпілих.

Під час слідчих дій вилучено понад 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази злочинної діяльності. Наразі слідство триває, встановлюється повне коло організаторів та учасників мережі.

У Генеральній прокуратурі наголошують, що боротьба з кібершахрайством набула загальнонаціонального масштабу, адже значна частина таких кол-центрів орієнтована на міжнародну аудиторію. З липня 2025 року по всій Україні проведено майже 800 обшуків, з них близько 150 - у межах міжнародного співробітництва за участю іноземних партнерів. Загалом вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

Наша мета - не просто зупинити окремі дзвінки, а повністю зруйнувати інфраструктуру цього тіньового бізнесу - наголосив Генеральний прокурор.

Він також підкреслив, що кожен, хто причетний до обкрадання людей під виглядом "інвестиційних проєктів", нестиме відповідальність відповідно до закону.

