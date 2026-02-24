$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2002 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 3472 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 3888 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 5236 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 9032 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11804 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12788 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12569 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21506 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13331 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Кіберзлочин на понад 127 млн грн: 21-річному українцю, який переховується у Німеччині, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 100 перегляди

В Україні розслідується кіберзлочин на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. Особі, яка переховується за кордоном, повідомлено про підозру.

Кіберзлочин на понад 127 млн грн: 21-річному українцю, який переховується у Німеччині, повідомили про підозру

В Україні триває розслідування кіберзлочину на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. За інформацією Офісу Генпрокурора, особі, яка переховується за кордоном повідомлено про підозру, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, триває досудове розслідування масштабного кіберзлочину, пов’язаного з незаконним заволодінням коштами підприємств.

За даними слідства, 12 листопада 2025 року група осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк" перерахувала кошти з рахунків двох товариств.

З рахунку одного підприємства було виведено майже 48,8 млн грн, з рахунку іншого -  ще понад 78,4 млн грн. Загальна сума збитків становить понад 127,2 млн грн.

У ході розслідування рахунки, на які були незаконно перераховані кошти, арештували. 

Вкрали мільйони гривень з рахунків українських компаній: затримано групу кіберзлочинців14.07.25, 17:27 • 6066 переглядiв

За рішенням слідчого судді частину коштів у сумі понад 53,6 млн грн повернуто потерпілим підприємствам.

Правоохоронці встановили одного з ймовірних учасників злочину. Ним виявився 21-річний громадянина України, який перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина. Йому заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, крадіжці в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст.185, ч. 3 ст. 209 КК України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та проведення щодо нього спеціального досудового розслідування (in absentia).

України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2663 перегляди

Антоніна Туманова

КриміналТехнології
Кібератака
Німеччина
Україна