Кіберзлочин на понад 127 млн грн: 21-річному українцю, який переховується у Німеччині, повідомили про підозру
Київ • УНН
В Україні розслідується кіберзлочин на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. Особі, яка переховується за кордоном, повідомлено про підозру.
В Україні триває розслідування кіберзлочину на понад 127 млн грн через втручання у "Клієнт-банк" підприємств. За інформацією Офісу Генпрокурора, особі, яка переховується за кордоном повідомлено про підозру, передає УНН.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, триває досудове розслідування масштабного кіберзлочину, пов’язаного з незаконним заволодінням коштами підприємств.
За даними слідства, 12 листопада 2025 року група осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-банк" перерахувала кошти з рахунків двох товариств.
З рахунку одного підприємства було виведено майже 48,8 млн грн, з рахунку іншого - ще понад 78,4 млн грн. Загальна сума збитків становить понад 127,2 млн грн.
У ході розслідування рахунки, на які були незаконно перераховані кошти, арештували.
За рішенням слідчого судді частину коштів у сумі понад 53,6 млн грн повернуто потерпілим підприємствам.
Правоохоронці встановили одного з ймовірних учасників злочину. Ним виявився 21-річний громадянина України, який перебуває на території Федеративної Республіки Німеччина. Йому заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, крадіжці в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст.185, ч. 3 ст. 209 КК України.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та проведення щодо нього спеціального досудового розслідування (in absentia).
