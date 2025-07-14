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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Вкрали мільйони гривень з рахунків українських компаній: затримано групу кіберзлочинців

Київ • УНН

 • 2418 перегляди

Правоохоронці викрили організовану групу, яка викрала майже 4 мільйони гривень з рахунків українських підприємств. Зловмисники інфікували комп'ютери бухгалтерів шкідливим програмним забезпеченням.

Вкрали мільйони гривень з рахунків українських компаній: затримано групу кіберзлочинців

Працівники Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативними працівниками Департаменту протидії кіберзлочинності Нацполіції викрили організовану групу осіб – її члени здійснювали крадіжки грошових коштів на території України шляхом інфікування комп’ютерів бухгалтерів українських фірм шкідливим програмним забезпеченням. Про це повідомив УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даним слідства, до складу організованої злочинної групи входили троє осіб. Вони використовували шкідливе програмне забезпечення для атаки системи бухгалтерського обліку юридичних осіб. Отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, зловмисники перераховували кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фізичних осіб-підприємців. Це робилось під приводом сплати за надані послуги – у подальшому фігуранти обготівковували вкрадені гроші.

У такий спосіб зловмисники вкрали майже 4 мільйона гривень з рахунків українських суб’єктів господарювання, серед яких - низка провідних промислових підприємств.

Наразі фігурантам оголошено підозри за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років.

До одного з фігурантів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили працівнику одного з судів про підозру за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
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