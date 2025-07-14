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Украли миллионы гривен со счетов украинских компаний: задержана группа киберпреступников

Киев • УНН

 • 1790 просмотра

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая похитила почти 4 миллиона гривен со счетов украинских предприятий. Злоумышленники инфицировали компьютеры бухгалтеров вредоносным программным обеспечением.

Украли миллионы гривен со счетов украинских компаний: задержана группа киберпреступников

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции совместно с оперативными сотрудниками Департамента противодействия киберпреступности Нацполиции разоблачили организованную группу лиц – ее члены осуществляли кражи денежных средств на территории Украины путем инфицирования компьютеров бухгалтеров украинских фирм вредоносным программным обеспечением. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в состав организованной преступной группы входили три человека. Они использовали вредоносное программное обеспечение для атаки системы бухгалтерского учета юридических лиц. Получив скрытый от пользователей удаленный доступ к компьютерам бухгалтерии, злоумышленники перечисляли средства на заранее подготовленные подконтрольные счета физических лиц-предпринимателей. Это делалось под предлогом оплаты за оказанные услуги – в дальнейшем фигуранты обналичивали украденные деньги.

Таким образом злоумышленники украли почти 4 миллиона гривен со счетов украинских субъектов хозяйствования, среди которых - ряд ведущих промышленных предприятий.

В настоящее время фигурантам объявлены подозрения по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

К одному из фигурантов применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Правоохранители сообщили работнику одного из судов о подозрении по факту вымогательства и получения денег от коллег за помощь в обновлении военно-учетных данных в ТЦК и СП.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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