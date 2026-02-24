Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Украине расследуется киберпреступление на более чем 127 млн грн из-за вмешательства в "Клиент-банк" предприятий. Лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении.
В Украине продолжается расследование киберпреступления на сумму более 127 млн грн из-за вмешательства в систему "Клиент-банк" предприятий. По информации Офиса Генпрокурора, лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, продолжается досудебное расследование масштабного киберпреступления, связанного с незаконным завладением средствами предприятий.
По данным следствия, 12 ноября 2025 года группа лиц путем несанкционированного вмешательства в работу системы дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк" перечислила средства со счетов двух обществ.
Со счета одного предприятия было выведено почти 48,8 млн грн, со счета другого - еще более 78,4 млн грн. Общая сумма ущерба составляет более 127,2 млн грн.
В ходе расследования счета, на которые были незаконно перечислены средства, арестовали.
По решению следственного судьи часть средств в сумме более 53,6 млн грн возвращена потерпевшим предприятиям.
Правоохранители установили одного из предполагаемых участников преступления. Им оказался 21-летний гражданин Украины, находящийся на территории Федеративной Республики Германия. Ему заочно сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, краже в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем, по ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск и проведении в отношении него специального досудебного расследования (in absentia).
