Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2130 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 3692 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 4066 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 5376 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 9144 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11853 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12835 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12579 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21567 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13338 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 23922 просмотра
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 4578 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15603 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 9840 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4368 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21567 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 32844 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 51243 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69864 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72751 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4422 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 9906 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15635 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27073 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24774 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Украине расследуется киберпреступление на более чем 127 млн грн из-за вмешательства в "Клиент-банк" предприятий. Лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении.

Киберпреступление на более чем 127 млн грн: 21-летнему украинцу, скрывающемуся в Германии, сообщили о подозрении

В Украине продолжается расследование киберпреступления на сумму более 127 млн грн из-за вмешательства в систему "Клиент-банк" предприятий. По информации Офиса Генпрокурора, лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, продолжается досудебное расследование масштабного киберпреступления, связанного с незаконным завладением средствами предприятий.

По данным следствия, 12 ноября 2025 года группа лиц путем несанкционированного вмешательства в работу системы дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк" перечислила средства со счетов двух обществ.

Со счета одного предприятия было выведено почти 48,8 млн грн, со счета другого - еще более 78,4 млн грн. Общая сумма ущерба составляет более 127,2 млн грн.

В ходе расследования счета, на которые были незаконно перечислены средства, арестовали. 

Украли миллионы гривен со счетов украинских компаний: задержана группа киберпреступников14.07.25, 17:27 • 6066 просмотров

По решению следственного судьи часть средств в сумме более 53,6 млн грн возвращена потерпевшим предприятиям.

Правоохранители установили одного из предполагаемых участников преступления. Им оказался 21-летний гражданин Украины, находящийся на территории Федеративной Республики Германия. Ему заочно сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем, краже в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем, по ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск и проведении в отношении него специального досудебного расследования (in absentia).

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко23.09.25, 15:22 • 2663 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧПТехнологии
Кибератака
Германия
Украина