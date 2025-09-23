Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с новым атташе ФБР США Джейми Уолкертом. Они обсудили сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом и противодействии поставкам компонентов для оружия в РФ.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с новоназначенным атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США Джейми Уолкертом, который сменил на посту Джона Кьяппоне, передает УНН.
Провел важную встречу с новоназначенным атташе по правовым вопросам от Федерального бюро расследований США Джейми Уолкертом. Он сменит на этой должности большого друга Украины Джона Кьяппоне. Убежден, дальнейшее сотрудничество Офиса Генерального прокурора и Федерального бюро расследований будет только усиливаться
"Приятно осознавать, что поддержка Украины со стороны наших партнеров ощутима не только на политико-дипломатическом и военном уровне. Джейми Уолкерт рассказал, что его жена с первых дней полномасштабного вторжения собирала волонтерскую и гуманитарную помощь, поддерживала украинцев, которые были вынуждены бежать от войны", - добавил Генпрокурор.
Кравченко отметил, что на встрече были обсуждены текущие направления работы и определены дальнейшие приоритеты:
- сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом;
- двусторонняя международная правовая помощь;
- противодействие поставкам в россию различных комплектующих компонентов, которые страна-агрессор использует для производства оружия.
"В свете последних событий и дерзкого нарушения россией воздушных границ Европейского Союза, вопрос российской агрессии уже остро встал за пределами нашей страны. Убежден, мы должны действовать слаженно и решительно для установления справедливого мира. Спасибо нашим партнерам за понимание вызовов, которые встали перед миром, и за эффективное сотрудничество для их преодоления.", - отметил Генеральный прокурор.
