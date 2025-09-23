$41.380.13
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Дания
Нью-Йорк
Financial Times
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
МиГ-31
Facebook

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с новым атташе ФБР США Джейми Уолкертом. Они обсудили сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом и противодействии поставкам компонентов для оружия в РФ.

Украина и США усиливают сотрудничество в борьбе с киберпреступностью и противодействии поставкам комплектующих в РФ - Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с новоназначенным атташе по правовым вопросам Федерального бюро расследований США Джейми Уолкертом, который сменил на посту Джона Кьяппоне, передает УНН.

Провел важную встречу с новоназначенным атташе по правовым вопросам от Федерального бюро расследований США Джейми Уолкертом. Он сменит на этой должности большого друга Украины Джона Кьяппоне. Убежден, дальнейшее сотрудничество Офиса Генерального прокурора и Федерального бюро расследований будет только усиливаться

- сообщил Кравченко.

"Приятно осознавать, что поддержка Украины со стороны наших партнеров ощутима не только на политико-дипломатическом и военном уровне. Джейми Уолкерт рассказал, что его жена с первых дней полномасштабного вторжения собирала волонтерскую и гуманитарную помощь, поддерживала украинцев, которые были вынуждены бежать от войны", - добавил Генпрокурор.

Кравченко отметил, что на встрече были обсуждены текущие направления работы и определены дальнейшие приоритеты:

  • сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом;
    • двусторонняя международная правовая помощь;
      • противодействие поставкам в россию различных комплектующих компонентов, которые страна-агрессор использует для производства оружия.

        "В свете последних событий и дерзкого нарушения россией воздушных границ Европейского Союза, вопрос российской агрессии уже остро встал за пределами нашей страны. Убежден, мы должны действовать слаженно и решительно для установления справедливого мира. Спасибо нашим партнерам за понимание вызовов, которые встали перед миром, и за эффективное сотрудничество для их преодоления.", - отметил Генеральный прокурор.

        Генпрокурор Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине подписали меморандум о сотрудничестве в рамках "CyberUA"09.09.25, 14:47 • 4987 просмотров

        Ольга Розгон

        ПолитикаНовости Мира
        Генеральный прокурор Украины
        благотворительность
        Федеральное бюро расследований
        Европейский Союз
        Соединённые Штаты
        Украина