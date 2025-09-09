$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 27936 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 42544 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 38773 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 25083 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 23292 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24933 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37426 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 51272 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28778 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49967 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Генпрокурор Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине подписали меморандум о сотрудничестве в рамках "CyberUA"

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Меморандум о сотрудничестве улучшит институциональные возможности для использования электронных доказательств в расследованиях военных преступлений.

Генпрокурор Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине подписали меморандум о сотрудничестве в рамках "CyberUA"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине Мачей Янчак во время встречи подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "CyberUA", который улучшит институциональные возможности для использования электронных доказательств в расследованиях военных преступлений. Об этом во вторник сообщил Кравченко в соцсетях, передает УНН.

Детали

Кравченко поблагодарил Совет Европы и лично Янчака за поддержку Украины на пути к евроинтеграции и их вклад на дипломатическом уровне для приближения устойчивого мира в нашей стране. Безусловная благодарность за экспертную поддержку и материально-техническую.

По словам Генпрокурора, стороны обсудили реализацию текущих проектов и усиление дальнейшего сотрудничества. Основное внимание уделили теме расследования международных преступлений рф и дальнейшей работы Специального трибунала.

Обсудили также развитие кибервозможностей и использование электронных доказательств при расследовании военных преступлений и нарушений прав человека. Наши партнеры понимают важность этих вопросов для правоохранительных органов Украины. Поэтому, подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Совета Европы "CyberUA"

- заявил Кравченко.

"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей05.09.25, 15:51 • 4273 просмотра

По его словам, проект направлен на:

– урегулирование правовой базы по сбору электронных доказательств,

– совершенствование институциональных возможностей для использования электронных доказательств в уголовном производстве,

– улучшение проведения OSINT-разведки в уголовных производствах, связанных с военными преступлениями и грубыми нарушениями прав человека.

Это был продуктивный и откровенный разговор с большим другом Украины, направленный на достижение реальных результатов. Установление справедливого мира и привлечение к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных на территории Украины, возможно только совместными усилиями. Это не просто слова о намерениях. Это задача, которую мы выполним

- подчеркнул Кравченко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

В июле сообщалось, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Ожидается, что он начнет свою деятельность в конце этого года.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 3325 просмотров

Татьяна Краевская

Война в УкраинеПолитика
Руслан Кравченко
Совет Европы
Украина