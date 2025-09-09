Генпрокурор Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине подписали меморандум о сотрудничестве в рамках "CyberUA"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Глава Офиса Совета Европы в Украине Мачей Янчак во время встречи подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "CyberUA", который улучшит институциональные возможности для использования электронных доказательств в расследованиях военных преступлений. Об этом во вторник сообщил Кравченко в соцсетях, передает УНН.

Детали

Кравченко поблагодарил Совет Европы и лично Янчака за поддержку Украины на пути к евроинтеграции и их вклад на дипломатическом уровне для приближения устойчивого мира в нашей стране. Безусловная благодарность за экспертную поддержку и материально-техническую.

По словам Генпрокурора, стороны обсудили реализацию текущих проектов и усиление дальнейшего сотрудничества. Основное внимание уделили теме расследования международных преступлений рф и дальнейшей работы Специального трибунала.

Обсудили также развитие кибервозможностей и использование электронных доказательств при расследовании военных преступлений и нарушений прав человека. Наши партнеры понимают важность этих вопросов для правоохранительных органов Украины. Поэтому, подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в рамках проекта Совета Европы "CyberUA" - заявил Кравченко.

По его словам, проект направлен на:

– урегулирование правовой базы по сбору электронных доказательств,

– совершенствование институциональных возможностей для использования электронных доказательств в уголовном производстве,

– улучшение проведения OSINT-разведки в уголовных производствах, связанных с военными преступлениями и грубыми нарушениями прав человека.

Это был продуктивный и откровенный разговор с большим другом Украины, направленный на достижение реальных результатов. Установление справедливого мира и привлечение к ответственности виновных в международных преступлениях, совершенных на территории Украины, возможно только совместными усилиями. Это не просто слова о намерениях. Это задача, которую мы выполним - подчеркнул Кравченко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.



В июле сообщалось, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Ожидается, что он начнет свою деятельность в конце этого года.

