Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках "CyberUA"
Київ • УНН
Меморандум про співпрацю покращить інституційні спроможності для використання електронних доказів у розслідуваннях воєнних злочинів.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту "CyberUA", який покращить інституційні спроможності для використання електронних доказів у розслідуваннях воєнних злочинів. Про це у вівторок повідомив Кравченко у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Кравченко подякував Раді Європи і особисто Янчаку за підтримку України на шляху до євроінтеграції та їхній вклад на дипломатичному рівні для наближення сталого миру в нашій країні. Безумовна вдячність за експертну підтримку та матеріально-технічну.
За словами Генпрокурора, сторони обговорили рееалізацію поточних проєктів і посилення подальшого співробітництва. Основну увагу приділили темі розслідуванням міжнародних злочинів рф та подальшої роботи Спеціального трибуналу.
Обговорили також розвиток кіберспроможностей та використання електронних доказів при розслідуванні воєнних злочинів та порушень прав людини. Наші партнери розуміють важливість цих питань для правоохоронних органів України. Тож, підписали сьогодні меморандум про співпрацю в рамках проєкту Ради Європи "CyberUA"
"Разом зможемо відновити справедливість": Кравченко обговорив із послами G7 та представництвом ЄС в Україні створення Спецтрубуналу та повернення депортованих дітей 05.09.25, 15:51 • 4280 переглядiв
За його словами, проєкт направлений на:
– врегулювання правової бази щодо збору електронних доказів,
– удосконалення інституційних спроможностей для використання електронних доказів у кримінальному провадженні,
– покращення проведення OSINT-розвідки у кримінальних провадженнях, повʼязаних з воєнними злочинами та грубими порушеннями прав людини.
Це була продуктивна і відверта розмова з великим другом України, спрямована на досягнення реальних результатів. Встановлення справедливого миру і притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах, вчинених на території України, можливе тільки спільними зусиллями. Це не просто слова про наміри. Це завдання, яке ми виконаємо
Нагадаємо
15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.
В липні повідомлялось, що триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Очікується, що він розпочне свою діяльність наприкінці цього року.
"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 3332 перегляди