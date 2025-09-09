Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках "CyberUA"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак під час зустрічі підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту "CyberUA", який покращить інституційні спроможності для використання електронних доказів у розслідуваннях воєнних злочинів. Про це у вівторок повідомив Кравченко у соцмережах, передає УНН.

Кравченко подякував Раді Європи і особисто Янчаку за підтримку України на шляху до євроінтеграції та їхній вклад на дипломатичному рівні для наближення сталого миру в нашій країні. Безумовна вдячність за експертну підтримку та матеріально-технічну.

За словами Генпрокурора, сторони обговорили рееалізацію поточних проєктів і посилення подальшого співробітництва. Основну увагу приділили темі розслідуванням міжнародних злочинів рф та подальшої роботи Спеціального трибуналу.

Обговорили також розвиток кіберспроможностей та використання електронних доказів при розслідуванні воєнних злочинів та порушень прав людини. Наші партнери розуміють важливість цих питань для правоохоронних органів України. Тож, підписали сьогодні меморандум про співпрацю в рамках проєкту Ради Європи "CyberUA"

"Разом зможемо відновити справедливість": Кравченко обговорив із послами G7 та представництвом ЄС в Україні створення Спецтрубуналу та повернення депортованих дітей

За його словами, проєкт направлений на:

– врегулювання правової бази щодо збору електронних доказів,

– удосконалення інституційних спроможностей для використання електронних доказів у кримінальному провадженні,

– покращення проведення OSINT-розвідки у кримінальних провадженнях, повʼязаних з воєнними злочинами та грубими порушеннями прав людини.

Це була продуктивна і відверта розмова з великим другом України, спрямована на досягнення реальних результатів. Встановлення справедливого миру і притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах, вчинених на території України, можливе тільки спільними зусиллями. Це не просто слова про наміри. Це завдання, яке ми виконаємо