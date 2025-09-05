"Разом зможемо відновити справедливість": Кравченко обговорив із послами G7 та представництвом ЄС в Україні створення Спецтрубуналу та повернення депортованих дітей

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з послами країн G7 та представництвом ЄС в Україні. На зустрічі сторони обговорили створення Спецтрибуналу для росіян за злочини в Україні, питання повернення депортованих українських дітей та аудити кримінальних проваджень щодо бізнесу. Про це повідомив Кравченко у себе у Facebook, передає УНН.

Сьогодні мав за честь зустрітися з послами країн G7 та Представництвом Європейського Союзу в Україні. В першу чергу, я щиро дякую нашим партнерам за всебічну підтримку, яку ми відчуваємо щодня - політичну, гуманітарну, фінансову та безпекову. Під час зустрічі запевнив колег, що Офіс Генпрокурора виконає всі взяті міжнародні зобов'язання у сфері євроінтеграції, а також окреслив головні пріоритети в роботі Офісу Генерального прокурора - написав Кравченко у соцмережах.

Генпрокурор наголосив, що ключовим напрямом залишається розслідування міжнароодних злочинів, скоєних росією. І створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є важливим етапом для покарання воєнних злочинців та відновлення справедливості.

"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA

Також, за словами Кравченка, в пріоритеті - захист прав дітей. У фокусі - повернення всіх депортованих рф українських дітей, вказав Генпрокурор і подякував партнерам за їхню допомогу в цьому питанні.

Також окремо розповів колегам про роботу в цьому напрямку поза призмою війни: про особистий контроль і підтримку публічного обвинувачення у судах керівництвом обласних прокуратур у кримінальних провадженнях, де жертвами стали діти - розповів Кравченко.

"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного

За словами Генпрокурора, проговорили також питання захисту локальних та міжнародних інвестицій. Кравченко розповів партнерам про проведені кількісний і якісний аудити кримінальних проваджень щодо бізнесу та презентував запущений 2 вересня портал "СтопТиск".

Звичайно, не оминули й виклики, з якими ми стикаємося: величезну кількість справ і, як наслідок, колосальне навантаження на систему прокуратури, а також складнощі роботи на прифронтових територіях, де збір доказів ускладнений через фізичну неможливість потрапити туди або через високі безпекові ризики - додав Генпрокурор.

Захист бізнесу від тиску: Кравченко заявив про повноцінний запуск порталу "СтопТиск"

Кравченко розповів, що наприкінці зустрічі партнери з G7 та ЄС запевнили у подальшій підтримці та готовності й надалі надавати всю необхідну допомогу в розслідуванні міжнародних злочинів рф.

Разом ми зможемо відновити справедливість і показати, що верховенство права - це не просто слова - зауважив Кравченко.

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.