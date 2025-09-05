"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с послами стран G7 и представительством ЕС в Украине. На встрече стороны обсудили создание Спецтрибунала для россиян за преступления в Украине, вопросы возвращения депортированных украинских детей и аудиты уголовных производств в отношении бизнеса. Об этом сообщил Кравченко у себя в Facebook, передает УНН.

Сегодня имел честь встретиться с послами стран G7 и Представительством Европейского Союза в Украине. В первую очередь, я искренне благодарю наших партнеров за всестороннюю поддержку, которую мы чувствуем каждый день - политическую, гуманитарную, финансовую и безопасностную. Во время встречи заверил коллег, что Офис Генпрокурора выполнит все взятые международные обязательства в сфере евроинтеграции, а также очертил главные приоритеты в работе Офиса Генерального прокурора - написал Кравченко в соцсетях.

Генпрокурор подчеркнул, что ключевым направлением остается расследование международных преступлений, совершенных россией. И создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины является важным этапом для наказания военных преступников и восстановления справедливости.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA

Также, по словам Кравченко, в приоритете - защита прав детей. В фокусе - возвращение всех депортированных рф украинских детей, указал Генпрокурор и поблагодарил партнеров за их помощь в этом вопросе.

Также отдельно рассказал коллегам о работе в этом направлении вне призмы войны: о личном контроле и поддержке публичного обвинения в судах руководством областных прокуратур в уголовных производствах, где жертвами стали дети - рассказал Кравченко.

«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного

По словам Генпрокурора, проговорили также вопросы защиты локальных и международных инвестиций. Кравченко рассказал партнерам о проведенных количественном и качественном аудитах уголовных производств в отношении бизнеса и презентовал запущенный 2 сентября портал "СтопТиск".

Конечно, не обошли и вызовы, с которыми мы сталкиваемся: огромное количество дел и, как следствие, колоссальная нагрузка на систему прокуратуры, а также сложности работы на прифронтовых территориях, где сбор доказательств усложнен из-за физической невозможности попасть туда или из-за высоких рисков безопасности - добавил Генпрокурор.

Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"

Кравченко рассказал, что в конце встречи партнеры из G7 и ЕС заверили в дальнейшей поддержке и готовности и в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь в расследовании международных преступлений рф.

Вместе мы сможем восстановить справедливость и показать, что верховенство права - это не просто слова - заметил Кравченко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.