12:12 • 1428 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 11818 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 20794 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 18508 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 33334 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 34420 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 49401 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41414 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41325 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41556 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко встретился с послами стран G7 и представительством Европейского Союза в Украине.

"Вместе сможем восстановить справедливость": Кравченко обсудил с послами G7 и представительством ЕС в Украине создание Спецтрибунала и возвращение депортированных детей

Генпрокурор Руслан Кравченко встретился с послами стран G7 и представительством ЕС в Украине. На встрече стороны обсудили создание Спецтрибунала для россиян за преступления в Украине, вопросы возвращения депортированных украинских детей и аудиты уголовных производств в отношении бизнеса. Об этом сообщил Кравченко у себя в Facebook, передает УНН

Сегодня имел честь встретиться с послами стран G7 и Представительством Европейского Союза в Украине. В первую очередь, я искренне благодарю наших партнеров за всестороннюю поддержку, которую мы чувствуем каждый день - политическую, гуманитарную, финансовую и безопасностную. Во время встречи заверил коллег, что Офис Генпрокурора выполнит все взятые международные обязательства в сфере евроинтеграции, а также очертил главные приоритеты в работе Офиса Генерального прокурора

- написал Кравченко в соцсетях. 

Генпрокурор подчеркнул, что ключевым направлением остается расследование международных преступлений, совершенных россией. И создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины является важным этапом для наказания военных преступников и восстановления справедливости.

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA04.09.25, 16:40 • 2894 просмотра

Также, по словам Кравченко, в приоритете - защита прав детей.  В фокусе - возвращение всех депортированных рф украинских детей, указал Генпрокурор и поблагодарил партнеров за их помощь в этом вопросе.

Также отдельно рассказал коллегам о работе в этом направлении вне призмы войны: о личном контроле и поддержке публичного обвинения в судах руководством областных прокуратур в уголовных производствах, где жертвами стали дети

- рассказал Кравченко. 

«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21.07.25, 12:16 • 86748 просмотров

По словам Генпрокурора, проговорили также вопросы защиты локальных и международных инвестиций. Кравченко рассказал партнерам о проведенных количественном и качественном аудитах уголовных производств в отношении бизнеса и презентовал запущенный 2 сентября портал "СтопТиск".

Конечно, не обошли и вызовы, с которыми мы сталкиваемся: огромное количество дел и, как следствие, колоссальная нагрузка на систему прокуратуры, а также сложности работы на прифронтовых территориях, где сбор доказательств усложнен из-за физической невозможности попасть туда или из-за высоких рисков безопасности

- добавил Генпрокурор. 

Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"02.09.25, 12:46 • 3882 просмотра

Кравченко рассказал, что в конце встречи партнеры из G7 и ЕС заверили в дальнейшей поддержке и готовности и в дальнейшем оказывать всю необходимую помощь в расследовании международных преступлений рф.

Вместе мы сможем восстановить справедливость и показать, что верховенство права - это не просто слова

- заметил Кравченко. 

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.  По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль. 

Татьяна Краевская

