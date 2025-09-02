Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"

$41.370.05
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46 • 26010 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 21872 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
06:00 • 57216 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 30556 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 54920 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 50523 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 82352 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50178 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193139 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 170453 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 170271 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 158100 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 155101 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 148378 просмотра
Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Генпрокурор презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и предотвращения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.

Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"

Портал "СтопТиск", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН

Честный бизнес должен работать свободно. Сегодня, в рамках Х Международного форума по защите бизнеса, презентовал портал " СтопТиск "

- написал Кравченко.

Генпрокурор напомнил, что две недели назад портал запустили в тестовом режиме и получили положительный отклик.

С сегодняшнего дня он работает официально - stoptysk.gp.gov.ua.

Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнесу и исключить давление. Иметь постоянную оперативную коммуникацию. Потому что я уверен, что именно отсутствие диалога приводит ко всем проблемам

- отметил Кравченко. 

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов28.08.25, 17:16 • 2830 просмотров

Генпрокурор рассказал, что в первые дни на посту четко сказал всем прокурорам, чтобы те не трогали предпринимателей. Как подчеркнул Кравченко, если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это.

Для меня справедливость – это не только наказание виновных, но и гарантия свободы честному бизнесу работать без страха. Но если кто-то решил играть по другим правилам: нарушает закон, становится соучастником коррупционных схем или дерибана бюджета – реакция одна. Нулевая толерантность и никаких компромиссов. Виновные всегда будут отвечать за свои преступления

- добавил Генеральный прокурор. 

Напомним 

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что портал "СтопТиск" для обращений бизнеса заработает в полном объеме 2 сентября.

19 июля Генпрокурор Кравченко сообщал, что в результате очередного этапа качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 6752, или более 30%, таких дел, 164 направлено в суд.

Татьяна Краевская

ЭкономикаПолитика
Бюро экономической безопасности Украины