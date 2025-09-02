Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"

Портал "СтопТиск", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Генпрокурор напомнил, что две недели назад портал запустили в тестовом режиме и получили положительный отклик.

С сегодняшнего дня он работает официально - stoptysk.gp.gov.ua.

Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнесу и исключить давление. Иметь постоянную оперативную коммуникацию. Потому что я уверен, что именно отсутствие диалога приводит ко всем проблемам

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов

Генпрокурор рассказал, что в первые дни на посту четко сказал всем прокурорам, чтобы те не трогали предпринимателей. Как подчеркнул Кравченко, если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это.

Для меня справедливость – это не только наказание виновных, но и гарантия свободы честному бизнесу работать без страха. Но если кто-то решил играть по другим правилам: нарушает закон, становится соучастником коррупционных схем или дерибана бюджета – реакция одна. Нулевая толерантность и никаких компромиссов. Виновные всегда будут отвечать за свои преступления