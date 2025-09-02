Защита бизнеса от давления: Кравченко заявил о полноценном запуске портала "СтопТиск"
Киев • УНН
Генпрокурор презентовал портал "СтопТиск" для упрощения жизни бизнеса и предотвращения давления. Портал обеспечит постоянную оперативную коммуникацию, защищая честный бизнес.
Портал "СтопТиск", который позволяет бизнесу обращаться в прокуратуру в случаях неправомерных действий правоохранителей, официально заработал в Украине. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Честный бизнес должен работать свободно. Сегодня, в рамках Х Международного форума по защите бизнеса, презентовал портал " СтопТиск "
Генпрокурор напомнил, что две недели назад портал запустили в тестовом режиме и получили положительный отклик.
С сегодняшнего дня он работает официально - stoptysk.gp.gov.ua.
Цель проста и актуальна – упростить жизнь бизнесу и исключить давление. Иметь постоянную оперативную коммуникацию. Потому что я уверен, что именно отсутствие диалога приводит ко всем проблемам
Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов28.08.25, 17:16 • 2830 просмотров
Генпрокурор рассказал, что в первые дни на посту четко сказал всем прокурорам, чтобы те не трогали предпринимателей. Как подчеркнул Кравченко, если бизнес честный и прозрачный – он работает свободно, а прокуратура защищает его право на это.
Для меня справедливость – это не только наказание виновных, но и гарантия свободы честному бизнесу работать без страха. Но если кто-то решил играть по другим правилам: нарушает закон, становится соучастником коррупционных схем или дерибана бюджета – реакция одна. Нулевая толерантность и никаких компромиссов. Виновные всегда будут отвечать за свои преступления
Напомним
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко анонсировал, что портал "СтопТиск" для обращений бизнеса заработает в полном объеме 2 сентября.
19 июля Генпрокурор Кравченко сообщал, что в результате очередного этапа качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 6752, или более 30%, таких дел, 164 направлено в суд.