Якісний аудит триває: Генпрокурор Кравченко повідомив про закриття понад 30% проваджень щодо бізнесу
Київ • УНН
Завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.
У результаті чергового етапу якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу закрито 6752, або понад 30%, таких справ, 164 скеровано до суду, повідомив у суботу Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.
Ще один етап якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу завершено
Зі слів Генпрокурора, у результаті:
- 6752 кримінальних провадження закрито. Це більше 30% від загальної кількості (20 000);
- 164 провадження скеровано до суду;
- 821 провадження - призначені експертизи;
• в 144 провадженнях повідомили про підозру.
Коли для підозр є підстави, ми діємо
Генпрокурор роз'яснив майнові питання:
- 211 випадків - майно вже повернуто законним власникам;
- призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.
"Ще у 1894 провадженнях - доля речових доказів буде вирішена після завершення експертиз", - додав він.
Це не статистика - це системна робота з наведення правового порядку і забезпечення справедливості. Аудит триває. Працюємо далі
Нагадаємо
8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.