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Якісний аудит триває: Генпрокурор Кравченко повідомив про закриття понад 30% проваджень щодо бізнесу

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Завершено черговий етап аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, в результаті якого закрито 6752 справи та 164 скеровано до суду. Також повернуто майно у 211 випадках та призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

Якісний аудит триває: Генпрокурор Кравченко повідомив про закриття понад 30% проваджень щодо бізнесу

У результаті чергового етапу якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу закрито 6752, або понад 30%, таких справ, 164 скеровано до суду, повідомив у суботу Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Ще один етап якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу завершено

- написав Кравченко.

Зі слів Генпрокурора, у результаті:

  • 6752 кримінальних провадження закрито. Це більше 30% від загальної кількості (20 000);
    • 164 провадження скеровано до суду;
      • 821 провадження - призначені експертизи;

        • в 144 провадженнях повідомили про підозру.

        Коли для підозр є підстави, ми діємо

        - наголосив Кравченко.

        Генпрокурор роз'яснив майнові питання:

        • 211 випадків - майно вже повернуто законним власникам;
          • призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

            "Ще у 1894 провадженнях - доля речових доказів буде вирішена після завершення експертиз", - додав він.

            Це не статистика - це системна робота з наведення правового порядку і забезпечення справедливості. Аудит триває. Працюємо далі

            - наголосив Кравченко.

            Нагадаємо

            8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            ЕкономікаПолітика
            Руслан Кравченко
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