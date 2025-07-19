Якісний аудит триває: Генпрокурор Кравченко повідомив про закриття понад 30% проваджень щодо бізнесу

У результаті чергового етапу якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу закрито 6752, або понад 30%, таких справ, 164 скеровано до суду, повідомив у суботу Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Ще один етап якісного аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу завершено - написав Кравченко.

Зі слів Генпрокурора, у результаті:

6752 кримінальних провадження закрито. Це більше 30% від загальної кількості (20 000);

164 провадження скеровано до суду;

821 провадження - призначені експертизи;

• в 144 провадженнях повідомили про підозру.

Коли для підозр є підстави, ми діємо - наголосив Кравченко.

Генпрокурор роз'яснив майнові питання:

211 випадків - майно вже повернуто законним власникам;

призначено 2538 експертиз щодо вилученого майна.

"Ще у 1894 провадженнях - доля речових доказів буде вирішена після завершення експертиз", - додав він.

Це не статистика - це системна робота з наведення правового порядку і забезпечення справедливості. Аудит триває. Працюємо далі - наголосив Кравченко.

Нагадаємо

8 липня Генпрокурор Кравченко повідомив про проведення в Офісі Генпрокурора якісного аудиту "завислих" справ щодо бізнесу. З його слів, ідеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи.