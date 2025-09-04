«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA
Руслан Кравченко и Вальдемар Журек обсудили расследование преступлений РФ и сотрудничество в рамках Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).
Генпрокурор Руслан Кравченко провел онлайн-встречу с Министром юстиции – Генеральным прокурором Польши Вальдемаром Журеком. Стороны обсудили вопросы расследования преступлений россиян против Украины и привлечения их к ответственности. Об этом сообщает УНН.
Как указал Кравченко, на встрече было обсуждено много текущих вопросов. Но особое внимание было уделено именно международным преступлениям РФ. Их фиксация, расследование, идентификация преступников и последующее привлечение виновных к ответственности.
Начиная с 2022 года польские эксперты нам помогают. Бородянка, Николаев, Сумщина – вклад польских коллег в фиксации военных преступлений РФ – это не просто слова, а реальные дела
Генпрокурор Украины подчеркнул, что важным является сотрудничество с польской стороной в рамках Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Как сообщили в Офисе Генпрокурора, стороны договорились усиливать сотрудничество в этом направлении, совершенствуя наработки следственной группы по делу "Украина", которая является ключевой для расследования самых тяжких международных преступлений.
Работа ICPA – это историческая миссия. Каждое доказательство, каждый собранный материал становится частью фундамента для будущего Специального трибунала
Генпрокурор Украины поблагодарил польскую сторону за эффективное сотрудничество в сфере экстрадиции и оказания международной правовой помощи. По его словам, их взаимодействие происходит на высоком уровне и работает слаженно.
Польша, как никто другой, знает цену свободы и справедливости. Я уверен, вместе мы докажем российские преступления, покажем, что верховенство права всегда преобладает над прихотями агрессора
15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.
