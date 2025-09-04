«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 10590 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 16590 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 17275 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 16334 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 34738 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 38978 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 41584 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37648 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 72771 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27929 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
39%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 278257 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 271536 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 269130 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 262153 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 26163 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 16282 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 15275 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 34738 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 34634 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 72771 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Париж
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 6248 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 16283 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 9840 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 15877 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 17982 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Бильд
Facebook
Шахед-136
Дія (сервис)

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Руслан Кравченко и Вальдемар Журек обсудили расследование преступлений РФ и сотрудничество в рамках Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA).

«Каждое доказательство становится частью фундамента для Спецтрибунала»: Кравченко обсудил с Министром юстиции – Генпрокурором Польши сотрудничество в рамках ICPA

Генпрокурор Руслан Кравченко провел онлайн-встречу с Министром юстиции – Генеральным прокурором Польши Вальдемаром Журеком. Стороны обсудили вопросы расследования преступлений россиян против Украины и привлечения их к ответственности. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как указал Кравченко, на встрече было обсуждено много текущих вопросов. Но особое внимание было уделено именно международным преступлениям РФ. Их фиксация, расследование, идентификация преступников и последующее привлечение виновных к ответственности.

Начиная с 2022 года польские эксперты нам помогают. Бородянка, Николаев, Сумщина – вклад польских коллег в фиксации военных преступлений РФ – это не просто слова, а реальные дела

- заявил Кравченко.

Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко29.08.25, 17:17 • 3379 просмотров

Генпрокурор Украины подчеркнул, что важным является сотрудничество с польской стороной в рамках Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Как сообщили в Офисе Генпрокурора, стороны договорились усиливать сотрудничество в этом направлении, совершенствуя наработки следственной группы по делу "Украина", которая является ключевой для расследования самых тяжких международных преступлений.

Работа ICPA – это историческая миссия. Каждое доказательство, каждый собранный материал становится частью фундамента для будущего Специального трибунала

- добавил Кравченко.

Генпрокурор Украины поблагодарил польскую сторону за эффективное сотрудничество в сфере экстрадиции и оказания международной правовой помощи. По его словам, их взаимодействие происходит на высоком уровне и работает слаженно.

Польша, как никто другой, знает цену свободы и справедливости. Я уверен, вместе мы докажем российские преступления, покажем, что верховенство права всегда преобладает над прихотями агрессора

- подчеркнул Кравченко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф19.08.25, 15:44 • 2814 просмотров

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
Руслан Кравченко
Украина
Польша