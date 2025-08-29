Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко

Украина и ООН договорились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Совместный приоритет: расследование международных преступлений и привлечение военных преступников к ответственности. Провел важную встречу с Координатором системы ООН в Украине Матиасом Шмале. В первую очередь заверил господина Шмале, что Офис Генерального прокурора выполняет все взятые международные обязательства

Кравченко отметил, что во время встречи договорились активизировать работу по реализации совместных проектов.

Ключевое, конечно, это расследование международных преступлений и установление справедливости. В этом нуждается как Украина, так и весь мир

Он также отметил, что благодаря взаимодействию с Мониторинговой миссией ООН по правам человека, эффективно и надлежащим образом документируется нарушение Международного гуманитарного права. Отчеты миссии о грубых нарушениях прав человека, военных преступлениях, сексуальном насилии и пытках являются основой для международной адвокации и дальнейшего привлечения виновных лиц к ответственности.

Отметил сотрудничество с UNICEF. Работа налажена и позволяет нам реализовывать модель "Барнахус" — специализированных центров для детей, пострадавших от насилия или военных преступлений. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этой сети. Также предложил ООН совместно разработать и внедрять программу, которая будет направлена на улучшение ментального здоровья детей. Сегодня, в условиях войны, это особенно важно. Вместе с UNESCO и УНЗ ООН мы противодействуем незаконному обороту культурных ценностей, которые являются частью нашей идентичности

На встрече было обсуждено также сотрудничество по направлению UNDP – работу с международными экспертами, специализированными психологами и дальнейшую материально-техническую помощь для расследования международных преступлений.

Предложил коллегам по результатам нашей встречи создать рабочие группы с участием прокуроров по всем общим направлениям. Это усилит наши возможности и улучшит эффективность. Это не формальность, а реальные шаги к восстановлению справедливости. Спасибо партнерам за поддержку!