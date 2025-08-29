$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Офис Генпрокурора Украины и Координатор системы ООН Матиас Шмале договорились активизировать совместные проекты. Сотрудничество сосредоточено на расследовании международных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Украина и ООН усиливают сотрудничество в расследовании военных преступлений - Кравченко

Украина и ООН договорились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Совместный приоритет: расследование международных преступлений и привлечение военных преступников к ответственности. Провел важную встречу с Координатором системы ООН в Украине Матиасом Шмале. В первую очередь заверил господина Шмале, что Офис Генерального прокурора выполняет все взятые международные обязательства

- говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что во время встречи договорились активизировать работу по реализации совместных проектов.

Ключевое, конечно, это расследование международных преступлений и установление справедливости. В этом нуждается как Украина, так и весь мир

- подчеркнул Генпрокурор.

Он также отметил, что благодаря взаимодействию с Мониторинговой миссией ООН по правам человека, эффективно и надлежащим образом документируется нарушение Международного гуманитарного права. Отчеты миссии о грубых нарушениях прав человека, военных преступлениях, сексуальном насилии и пытках являются основой для международной адвокации и дальнейшего привлечения виновных лиц к ответственности.

Отметил сотрудничество с UNICEF. Работа налажена и позволяет нам реализовывать модель "Барнахус" — специализированных центров для детей, пострадавших от насилия или военных преступлений. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении этой сети. Также предложил ООН совместно разработать и внедрять программу, которая будет направлена на улучшение ментального здоровья детей. Сегодня, в условиях войны, это особенно важно. Вместе с UNESCO и УНЗ ООН мы противодействуем незаконному обороту культурных ценностей, которые являются частью нашей идентичности

- подчеркнул Кравченко.

На встрече было обсуждено также сотрудничество по направлению UNDP – работу с международными экспертами, специализированными психологами и дальнейшую материально-техническую помощь для расследования международных преступлений.

Предложил коллегам по результатам нашей встречи создать рабочие группы с участием прокуроров по всем общим направлениям. Это усилит наши возможности и улучшит эффективность. Это не формальность, а реальные шаги к восстановлению справедливости. Спасибо партнерам за поддержку!

- написал Кравченко.

