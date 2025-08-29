Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко

Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Кравченко зазначив, що під час зустрічі домовились активізувати роботу у реалізації спільних проєктів.

Він також зауважив, що завдяки взаємодії з Моніторинговою місією ООН з прав людини, ефективно та належно документується порушення Міжнародного гуманітарного права. Звіти місії про грубі порушення прав людини, воєнні злочини, сексуальне насильство та тортури є основою для міжнародної адвокації та подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.

Відзначив співпрацю з UNICEF. Робота налагоджена і дозволяє нам реалізовувати модель "Барнахус" — спеціалізованих центрів для дітей, що постраждали від насильства чи воєнних злочинів. Ми зацікавлені в подальшому в розширенні цієї мережі. Також запропонував ООН спільно розробити і впроваджувати програму, яка буде спрямована на покращення ментального здоров’я дітей. Сьогодні, в умовах війни, це особливо важливо. Разом з UNESCO та УНЗ ООН ми протидіємо незаконному обігу культурних цінностей, які є частиною нашої ідентичності