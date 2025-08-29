$41.260.06
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 10893 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 14207 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 31345 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 29722 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 45099 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66934 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 63674 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 153712 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 75727 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Офіс Генпрокурора України та Координатор системи ООН Матіас Шмале домовились активізувати спільні проєкти. Співпраця зосереджена на розслідуванні міжнародних злочинів та притягненні винних до відповідальності.

Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко

Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності.  Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Спільний пріоритет: розслідування міжнародних злочинів та притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Провів важливу зустріч із Координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. В першу чергу запевнив пана Шмале, що Офіс Генерального прокурора виконує вся взяті міжнародні зобовʼязання

- йдеться у повідомленні.

Кравченко зазначив, що під час зустрічі домовились активізувати роботу у реалізації спільних проєктів.

Ключове, звісно, це розслідування міжнародних злочинів та встановлення справедливості. Цього потребує як Україна, так і увесь світ

- підкреслив Генпрокурор.

Він також зауважив, що завдяки взаємодії з Моніторинговою місією ООН з прав людини, ефективно та належно документується порушення Міжнародного гуманітарного права. Звіти місії про грубі порушення прав людини, воєнні злочини, сексуальне насильство та тортури є основою для міжнародної адвокації та подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.

Відзначив співпрацю з UNICEF. Робота налагоджена і дозволяє нам реалізовувати модель "Барнахус" — спеціалізованих центрів для дітей, що постраждали від насильства чи воєнних злочинів. Ми зацікавлені в подальшому в розширенні цієї мережі. Також запропонував ООН спільно розробити і впроваджувати програму, яка буде спрямована на покращення ментального здоров’я дітей. Сьогодні, в умовах війни, це особливо важливо. Разом з UNESCO та УНЗ ООН ми протидіємо незаконному обігу культурних цінностей, які є частиною нашої ідентичності

- підкреслив Кравченко.

На зустрічі було обговорено також співпрацю за напрямком UNDP – роботу із міжнародними експертами, спеціалізованими психологами та подальшу матеріально-технічну допомогу для розслідування міжнародних злочинів.

Запропонував колегам за результатами нашої зустрічі утворити робочі групи за участі прокурорів по всіх спільних напрямках. Це посилить наші спроможності і покращить ефективність. Це не формальність, а реальні кроки до відновлення справедливості. Дякую партнерам за підтримку!

- написав Кравченко.

Ольга Розгон

