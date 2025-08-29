Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора України та Координатор системи ООН Матіас Шмале домовились активізувати спільні проєкти. Співпраця зосереджена на розслідуванні міжнародних злочинів та притягненні винних до відповідальності.
Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Спільний пріоритет: розслідування міжнародних злочинів та притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Провів важливу зустріч із Координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. В першу чергу запевнив пана Шмале, що Офіс Генерального прокурора виконує вся взяті міжнародні зобовʼязання
Кравченко зазначив, що під час зустрічі домовились активізувати роботу у реалізації спільних проєктів.
Ключове, звісно, це розслідування міжнародних злочинів та встановлення справедливості. Цього потребує як Україна, так і увесь світ
Він також зауважив, що завдяки взаємодії з Моніторинговою місією ООН з прав людини, ефективно та належно документується порушення Міжнародного гуманітарного права. Звіти місії про грубі порушення прав людини, воєнні злочини, сексуальне насильство та тортури є основою для міжнародної адвокації та подальшого притягнення винних осіб до відповідальності.
Відзначив співпрацю з UNICEF. Робота налагоджена і дозволяє нам реалізовувати модель "Барнахус" — спеціалізованих центрів для дітей, що постраждали від насильства чи воєнних злочинів. Ми зацікавлені в подальшому в розширенні цієї мережі. Також запропонував ООН спільно розробити і впроваджувати програму, яка буде спрямована на покращення ментального здоров’я дітей. Сьогодні, в умовах війни, це особливо важливо. Разом з UNESCO та УНЗ ООН ми протидіємо незаконному обігу культурних цінностей, які є частиною нашої ідентичності
На зустрічі було обговорено також співпрацю за напрямком UNDP – роботу із міжнародними експертами, спеціалізованими психологами та подальшу матеріально-технічну допомогу для розслідування міжнародних злочинів.
Запропонував колегам за результатами нашої зустрічі утворити робочі групи за участі прокурорів по всіх спільних напрямках. Це посилить наші спроможності і покращить ефективність. Це не формальність, а реальні кроки до відновлення справедливості. Дякую партнерам за підтримку!
