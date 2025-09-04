$41.370.01
"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Руслан Кравченко та Вальдемар Журек обговорили розслідування злочинів рф та співпрацю в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

"Кожен доказ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу": Кравченко обговорив із Міністром юстиції – Генпрокурором Польщі співпрацю в рамках ICPA

Генпрокурор Руслан Кравченко провів онлайн-зустріч з Міністром юстиції – Генеральним прокурором Польщі Вальдемаром Журеком. Сторони обговорили питання розслідування злочинів росіян проти України та притягнення їх до відповідальності. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як вказав Кравченко, на зустрічі було обговорено багато поточних питань. Але особлива увага була приділена саме міжнародним злочинам рф. Їх фіксація, розслідування, ідентифікація злочинців і подальше притягнення винних до відповідальності.

Починаючи з 2022 року польські експерти нам допомагають. Бородянка, Миколаїв, Сумщина – внесок польських колег у фіксації воєнних злочинів рф - це не просто слова, а реальні справи

-заявив Кравченко.

Україна та ООН посилюють співпрацю у розслідуванні воєнних злочинів - Кравченко29.08.25, 17:17 • 3379 переглядiв

Генпрокурор України наголосив, що важливою є співпраця із польською стороною в рамках Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Як повідомили в Офісі Генпрокурора, сторони домовились посилювати співпрацю на цьому напрямі, удосконалюючи напрацювання слідчої групи у справі "Україна", яка є ключовою для розслідування найтяжчих міжнародних злочинів.

Робота ICPA - це історична місія. Кожен доказ, кожен зібраний матеріал стає частиною фундаменту для майбутнього Спеціального трибуналу

- додав Кравченко.

Генпрокурор України подякував польській стороні за ефективну співпрацю у сфері екстрадиції та надання міжнародної правової допомоги. За його словами, їх взаємодія відбувається на високому рівні та працює злагоджено.

Польща, як ніхто інший, знає ціну свободи і справедливості. Я впевнений, разом ми доведемо російські злочини, покажемо, що верховенство права завжди переважає над забаганками агресора

- наголосив Кравченко.

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.  За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль. 

"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф19.08.25, 15:44 • 2814 переглядiв

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Руслан Кравченко
Україна
Польща