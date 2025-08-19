"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф

$41.260.08
Ексклюзив
12:13 • 4338 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 6658 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 10485 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 13518 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 16076 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 60949 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 53262 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 68687 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 87479 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 66336 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo19 серпня, 02:57 • 52349 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 76761 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 66854 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 70603 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні07:45 • 9632 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 4338 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 6660 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 3618 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 10485 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 4790 перегляди
"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко обговорив з послом Італії Карло Формозою міжнародний реєстр збитків та захист бізнесу в Україні.

"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч з послом Італії в Україні Карло Формозою, обговоривши воєнні злочини рф, реєстр збитків та питання роботи бізнесу в країні. Про це повідомляє УНН.

Деталі 

Кравченко розповів, що із Ппслом знайомий ще  з часів його роботи на посаді голови КОВА. За його словами, підтримка Італії завжди була потужною у всіх напрямках – військовому, фінансовому, гуманітарному і дипломатичному.

На зустрічі обговорили:

• воєнні злочини рф і майбутню роботу Спецтрибуналу;

• міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресію;

• євроінтеграційні процеси.

Окрема тема – захист бізнесу. Поінформував Посла про проведений кількісний і якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Наголосив, що захист локальних і міжнародних інвестицій – один із пріоритетів

- розповів Кравченко. 

"Воєнний злочин, який не має терміну давності": Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за бомбардування Маріуполя19.08.25, 14:02 • 1668 переглядiв

Також, за його словами, сторони обговорили спільні проєкти.

Ми цінуємо вже наявну взаємодію з італійськими органами правопорядку і я переконаний, що ми можемо її покращити: щодо екстрадиції в умовах воєнного стану, а також виявленні на території Італії майна і коштів осіб, причетних до злочину агресії проти України

- додав Генпрокурор. 

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.  За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль. 

Тетяна Краєвська

Україна