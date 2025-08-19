"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко обговорив з послом Італії Карло Формозою міжнародний реєстр збитків та захист бізнесу в Україні.
Деталі
Кравченко розповів, що із Ппслом знайомий ще з часів його роботи на посаді голови КОВА. За його словами, підтримка Італії завжди була потужною у всіх напрямках – військовому, фінансовому, гуманітарному і дипломатичному.
На зустрічі обговорили:
• воєнні злочини рф і майбутню роботу Спецтрибуналу;
• міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресію;
• євроінтеграційні процеси.
Окрема тема – захист бізнесу. Поінформував Посла про проведений кількісний і якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Наголосив, що захист локальних і міжнародних інвестицій – один із пріоритетів
Також, за його словами, сторони обговорили спільні проєкти.
Ми цінуємо вже наявну взаємодію з італійськими органами правопорядку і я переконаний, що ми можемо її покращити: щодо екстрадиції в умовах воєнного стану, а також виявленні на території Італії майна і коштів осіб, причетних до злочину агресії проти України
Нагадаємо
15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.