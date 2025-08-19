$41.260.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Воєнний злочин, який не має терміну давності": Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за бомбардування Маріуполя

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Генпрокурор Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за погодження авіаударів по Маріуполю у березні 2022.

"Воєнний злочин, який не має терміну давності": Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за бомбардування Маріуполя

Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту збройних сил рф, за погодженням якого у березні 2022 року ворожа авіація атакувала Маріуполь. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Маріуполь пам’ятає і ми не маємо права забути Маріуполь місто, яке росія намагалася стерти з лиця землі. Тисячі життів, сотні зруйнованих сімей, біль, який не вщухає й сьогодні

- зауважив Кравченко. 

Генпрокурор вказав, що серед злочинів, що стали символами пекла, організованого воєнними злочинцями:

- бомбардування драматичного театру, де загинули сотні цивільних, серед них діти. Напис "ДЕТИ" перед входом не зупинив убивць;

- авіаудар по пологовому відділенню, де були породіллі та немовлята;

- десятки зруйнованих житлових будинків, лікарень, шкіл.

Звірства в Бучі: Кравченко розповів про підозри двом російським військовим 01.08.25, 12:42 • 2963 перегляди

За цими атаками стояли конкретні люди. Сьогодні прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту зс рф. За його погодженням у березні 2022 року місто атакувала ворожа авіація

- розповів Кравченко. 

Він наголосив, що порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами - це воєнний злочин, який не має терміну давності.

Ми не можемо повернути тих, хто загинув у театрі чи в пологовому будинку. Але можемо і мусимо зробити все, щоб винні отримали найвищу міру покарання

- додав він. 

Нагадаємо 

16 березня 2022 року російські терористичні війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, де сотні мешканців ховалися від постійних бомбардувань окупантів. 

Перед театром великими літерами на асфальті виднілось попередження: в будівлі знаходяться діти. Та російське командування це не зупинило. 

Спецтрибунал щодо злочинів росії може розпочати роботу в кінці року - Офіс Президента23.07.25, 16:47 • 6249 переглядiв

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Маріуполь