"Воєнний злочин, який не має терміну давності": Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за бомбардування Маріуполя
Київ • УНН
Генпрокурор Кравченко повідомив про підозру генерал-лейтенанту рф за погодження авіаударів по Маріуполю у березні 2022.
Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту збройних сил рф, за погодженням якого у березні 2022 року ворожа авіація атакувала Маріуполь. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Маріуполь пам’ятає і ми не маємо права забути Маріуполь місто, яке росія намагалася стерти з лиця землі. Тисячі життів, сотні зруйнованих сімей, біль, який не вщухає й сьогодні
Генпрокурор вказав, що серед злочинів, що стали символами пекла, організованого воєнними злочинцями:
- бомбардування драматичного театру, де загинули сотні цивільних, серед них діти. Напис "ДЕТИ" перед входом не зупинив убивць;
- авіаудар по пологовому відділенню, де були породіллі та немовлята;
- десятки зруйнованих житлових будинків, лікарень, шкіл.
За цими атаками стояли конкретні люди. Сьогодні прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру генерал-лейтенанту зс рф. За його погодженням у березні 2022 року місто атакувала ворожа авіація
Він наголосив, що порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисними вбивствами - це воєнний злочин, який не має терміну давності.
Ми не можемо повернути тих, хто загинув у театрі чи в пологовому будинку. Але можемо і мусимо зробити все, щоб винні отримали найвищу міру покарання
16 березня 2022 року російські терористичні війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, де сотні мешканців ховалися від постійних бомбардувань окупантів.
Перед театром великими літерами на асфальті виднілось попередження: в будівлі знаходяться діти. Та російське командування це не зупинило.
