"Военное преступление, не имеющее срока давности": Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за бомбардировку Мариуполя
Киев • УНН
Генпрокурор Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за согласование авиаударов по Мариуполю в марте 2022 года.
Прокуроры Донецкой областной прокуратуры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту вооруженных сил рф, по согласованию которого в марте 2022 года вражеская авиация атаковала Мариуполь. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Мариуполь помнит, и мы не имеем права забыть Мариуполь — город, который Россия пыталась стереть с лица земли. Тысячи жизней, сотни разрушенных семей, боль, которая не утихает и сегодня
Генпрокурор указал, что среди преступлений, ставших символами ада, организованного военными преступниками:
- бомбардировка драматического театра, где погибли сотни гражданских, среди них дети. Надпись "ДЕТИ" перед входом не остановила убийц;
- авиаудар по родильному отделению, где были роженицы и младенцы;
- десятки разрушенных жилых домов, больниц, школ.
Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным01.08.25, 12:42 • 2965 просмотров
За этими атаками стояли конкретные люди. Сегодня прокуроры Донецкой областной прокуратуры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту вс рф. По его согласованию в марте 2022 года город атаковала вражеская авиация
Он подчеркнул, что нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленными убийствами - это военное преступление, которое не имеет срока давности.
Мы не можем вернуть тех, кто погиб в театре или в родильном доме. Но можем и должны сделать все, чтобы виновные получили высшую меру наказания
Напомним
16 марта 2022 года российские террористические войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в центре Мариуполя, где сотни жителей скрывались от постоянных бомбардировок оккупантов.
Перед театром большими буквами на асфальте виднелось предупреждение: в здании находятся дети. Но российское командование это не остановило.
Спецтрибунал по преступлениям России может начать работу в конце года – Офис Президента23.07.25, 16:47 • 6250 просмотров