"Военное преступление, не имеющее срока давности": Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за бомбардировку Мариуполя

$41.260.08
48.170.13
ukenru
Эксклюзив
12:09 • 154 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 5140 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 11191 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 14303 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 53916 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 48968 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 64856 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 83730 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 63036 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 44791 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
36%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 42796 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 47623 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 68928 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 59589 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 63079 просмотра
публикации
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 154 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 5140 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 2198 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 11190 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 14302 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Великобритания
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 3152 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 59866 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 39842 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 97836 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 87646 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
BFM TV
Старлинк

"Военное преступление, не имеющее срока давности": Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за бомбардировку Мариуполя

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Генпрокурор Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за согласование авиаударов по Мариуполю в марте 2022 года.

"Военное преступление, не имеющее срока давности": Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за бомбардировку Мариуполя

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту вооруженных сил рф, по согласованию которого в марте 2022 года вражеская авиация атаковала Мариуполь. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН

Мариуполь помнит, и мы не имеем права забыть Мариуполь — город, который Россия пыталась стереть с лица земли. Тысячи жизней, сотни разрушенных семей, боль, которая не утихает и сегодня

- отметил Кравченко. 

Генпрокурор указал, что среди преступлений, ставших символами ада, организованного военными преступниками:

- бомбардировка драматического театра, где погибли сотни гражданских, среди них дети. Надпись "ДЕТИ" перед входом не остановила убийц;

- авиаудар по родильному отделению, где были роженицы и младенцы;

- десятки разрушенных жилых домов, больниц, школ.

Зверства в Буче: Кравченко рассказал о подозрениях двум российским военным01.08.25, 12:42 • 2965 просмотров

За этими атаками стояли конкретные люди. Сегодня прокуроры Донецкой областной прокуратуры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту вс рф. По его согласованию в марте 2022 года город атаковала вражеская авиация

- рассказал Кравченко. 

Он подчеркнул, что нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленными убийствами - это военное преступление, которое не имеет срока давности.

Мы не можем вернуть тех, кто погиб в театре или в родильном доме. Но можем и должны сделать все, чтобы виновные получили высшую меру наказания

- добавил он. 

Напомним 

16 марта 2022 года российские террористические войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в центре Мариуполя, где сотни жителей скрывались от постоянных бомбардировок оккупантов. 

Перед театром большими буквами на асфальте виднелось предупреждение: в здании находятся дети. Но российское командование это не остановило. 

Спецтрибунал по преступлениям России может начать работу в конце года – Офис Президента23.07.25, 16:47 • 6250 просмотров

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Украина
Мариуполь