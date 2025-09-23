України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з новим аташе ФБР США Джеймі Волкертом. Вони обговорили співпрацю у боротьбі з кібертероризмом та протидії постачанню компонентів для зброї до рф.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із новопризначеним аташе з правових питань Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом, який замінив на посаді Джона Кʼяппоне, передає УНН. Провів важливу зустріч із новопризначеним аташе з правових питань від Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом. Він замінить на цій посаді великого друга України Джона Кʼяппоне. Переконаний, подальша співпраця Офісу Генерального прокурора та Федерального бюро розслідувань тільки посилюватиметься - повідомив Кравченко. "Приємно усвідомлювати, що підтримка України з боку наших партнерів відчутна не тільки на політико-дипломатичному та військовому рівні. Джеймі Волкерт розповів, що його дружина з перших днів повномасштабного вторгнення збирала волонтерську і гуманітарну допомогу, підтримувала українців, які були змушені тікати від війни", - додав Генпрокурор. Кравченко зазначив, що на зустрічі були обговорені поточні напрямки роботи і визначені подальші пріоритети: співпраця в боротьбі з кібертероризмом; двостороння міжнародна правова допомога; протидія постачанню до росії різних комплектуючих компонентів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї. "У світлі останніх подій та зухвалого порушення росією повітряних кордонів Європейського Союзу, питання російської агресії вже гостро постало поза межами нашої країни. Переконаний, ми маємо діяти злагоджено і рішуче для встановлення справедливого миру. Дякую нашим партнерам за розуміння викликів, які постали перед світом, і за ефективну співпрацю для їх подолання. ", - зауважив Генеральний прокурор. Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках "CyberUA"