України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
12:09 • 1820 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 3852 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 27305 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 26466 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 29099 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 44666 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46141 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43190 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 67377 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69751 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.8м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 23229 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 22172 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 18526 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 6394 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 10330 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 1820 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 6192 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 18708 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 22356 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 27305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 782 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 67696 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 31705 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 47422 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 98870 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
МіГ-31
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко зустрівся з новим аташе ФБР США Джеймі Волкертом. Вони обговорили співпрацю у боротьбі з кібертероризмом та протидії постачанню компонентів для зброї до рф.

України та США посилюють співпрацю у боротьбі з кіберзлочинністю та протидії постачанню комплектуючих до рф - Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із новопризначеним аташе з правових питань Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом, який замінив на посаді Джона Кʼяппоне, передає УНН.

Провів важливу зустріч із новопризначеним аташе з правових питань від Федерального бюро розслідувань США Джеймі Волкертом. Він замінить на цій посаді великого друга України Джона Кʼяппоне. Переконаний, подальша співпраця Офісу Генерального прокурора та Федерального бюро розслідувань тільки посилюватиметься

- повідомив Кравченко.

"Приємно усвідомлювати, що підтримка України з боку наших партнерів відчутна не тільки на політико-дипломатичному та військовому рівні. Джеймі Волкерт розповів, що його дружина з перших днів повномасштабного вторгнення збирала волонтерську і гуманітарну допомогу, підтримувала українців, які були змушені тікати від війни", - додав Генпрокурор.

Кравченко зазначив, що на зустрічі були обговорені поточні напрямки роботи і визначені подальші пріоритети:

  • співпраця в боротьбі з кібертероризмом;
    • двостороння міжнародна правова допомога;
      • протидія постачанню до росії різних комплектуючих компонентів, які країна-агресор використовує для виробництва зброї.

        "У світлі останніх подій та зухвалого порушення росією повітряних кордонів Європейського Союзу, питання російської агресії вже гостро постало поза межами нашої країни. Переконаний, ми маємо діяти злагоджено і рішуче для встановлення справедливого миру. Дякую нашим партнерам за розуміння викликів, які постали перед світом, і за ефективну співпрацю для їх подолання. ", - зауважив Генеральний прокурор.

        Генпрокурор Кравченко і Голова Офісу Ради Європи в Україні підписали меморандум про співробітництво в рамках "CyberUA"09.09.25, 14:47 • 4987 переглядiв

        Ольга Розгон

        ПолітикаНовини Світу
        Генеральний прокурор (Україна)
        благодійність
        Федеральне бюро розслідувань
        Європейський Союз
        Сполучені Штати Америки
        Україна