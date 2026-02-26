Под Днепром разоблачили сеть мошеннических колл-центров на более чем 1500 рабочих мест - ОГП

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили масштабную сеть незаконных колл-центров, которые работали на граждан Украины и иностранцев, выманивая деньги под видом инвестиций. Речь идет об одной из крупнейших операций против кибермошенничества за последнее время. Об этом пишет Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Подробности

Офис Генерального прокурора сообщил, что в Днепропетровской области прокуроры провели 27 обысков в рамках расследования деятельности незаконных колл-центров. По данным следствия, обнаруженные офисы насчитывали более 1500 рабочих мест, а масштабы схемы носили промышленный характер.

По информации правоохранителей, каждый работник таких колл-центров ежедневно совершал около 100 звонков потенциальным жертвам, применяя методы психологического давления. Мошенники представлялись сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ и обещали "гарантированный и быстрый заработок".

Для введения людей в заблуждение использовались подставные онлайн-платформы, на которых потерпевшим демонстрировали фейковый рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом же деле все средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов схем.

Жертвами так называемых "быстрых инвестиций" стали граждане Украины, стран Европы и Азии. По предварительным оценкам, речь идет о сотнях потерпевших.

В ходе следственных действий изъято более 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время следствие продолжается, устанавливается полный круг организаторов и участников сети.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что борьба с кибермошенничеством приобрела общенациональный масштаб, ведь значительная часть таких колл-центров ориентирована на международную аудиторию. С июля 2025 года по всей Украине проведено почти 800 обысков, из них около 150 - в рамках международного сотрудничества с участием иностранных партнеров. В общей сложности изъято более 25 тысяч единиц техники.

Наша цель - не просто остановить отдельные звонки, а полностью разрушить инфраструктуру этого теневого бизнеса - подчеркнул Генеральный прокурор.

Он также подчеркнул, что каждый, кто причастен к обкрадыванию людей под видом "инвестиционных проектов", будет нести ответственность в соответствии с законом.

Напомним

В Украине расследуется киберпреступление на более чем 127 млн грн из-за вмешательства в "Клиент-банк" предприятий. Лицу, скрывающемуся за границей, сообщено о подозрении.