20 января, 20:12 • 18135 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37868 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33332 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53280 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 35085 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48854 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26055 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29453 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27023 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27593 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Партизаны "АТЕШ" "поздравили" военных инженеров рф диверсией на железной дороге под белгородом

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Движение "АТЕШ" нарушило снабжение подразделений российской армии на севере Харьковской области, совершив диверсию на железной дороге в белгородской области. Это привело к задержкам поездов и дефициту боеприпасов на передовых позициях.

Партизаны "АТЕШ" "поздравили" военных инженеров рф диверсией на железной дороге под белгородом
Фото: t.me/atesh_ua

Партизаны из движения "АТЕШ" нарушили снабжение подразделений российской армии на севере Харьковской области. Они провели диверсию на железнодорожном участке в районе населенного пункта разумное, белгородской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

Детали

В результате вывода из строя релейного шкафа была временно заблокирована работа важной транспортной артерии, по которой осуществляется подвоз ресурсов для группировки "Север".

Эта ветка часто является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков вс рф, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы. Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого соприкосновения

- говорится в сообщении "АТЕШ".

Также сообщается, что это произошло в день военных инженеров россии. Вмешательство в работу автоматики повлекло серьезные задержки в движении поездов, добавили в "АТЕШ".

Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях. Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы. "АТЕШ" искренне поздравляет военных инженеров рф с профессиональным праздником! Работы у вас теперь будет очень много - мы над этим активно работаем. Не благодарите

- говорится в сообщении.

Напомним

Недавно партизаны из движения "АТЕШ" совершили диверсию на электроподстанции в брянске, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение военных объектов.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Харьковская область