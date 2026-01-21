Партизаны "АТЕШ" "поздравили" военных инженеров рф диверсией на железной дороге под белгородом
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" нарушило снабжение подразделений российской армии на севере Харьковской области, совершив диверсию на железной дороге в белгородской области. Это привело к задержкам поездов и дефициту боеприпасов на передовых позициях.
Партизаны из движения "АТЕШ" нарушили снабжение подразделений российской армии на севере Харьковской области. Они провели диверсию на железнодорожном участке в районе населенного пункта разумное, белгородской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".
Детали
В результате вывода из строя релейного шкафа была временно заблокирована работа важной транспортной артерии, по которой осуществляется подвоз ресурсов для группировки "Север".
Эта ветка часто является ключевым звеном в системе обеспечения 380-го и 345-го мотострелковых полков вс рф, действующих на Харьковском направлении в районе населенных пунктов Красное, Мороховец и Лукьянцы. Через этот узел оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и другие логистические грузы непосредственно к линии боевого соприкосновения
Также сообщается, что это произошло в день военных инженеров россии. Вмешательство в работу автоматики повлекло серьезные задержки в движении поездов, добавили в "АТЕШ".
Эшелоны с боеприпасами не смогли вовремя прибыть в пункт назначения, что привело к временному срыву поставок и дефициту БК на передовых позициях. Пока враг пытается устранить последствия диверсии, логистика полка остается в состоянии паузы. "АТЕШ" искренне поздравляет военных инженеров рф с профессиональным праздником! Работы у вас теперь будет очень много - мы над этим активно работаем. Не благодарите
Напомним
Недавно партизаны из движения "АТЕШ" совершили диверсию на электроподстанции в брянске, повредив оборудование и нарушив энергоснабжение военных объектов.