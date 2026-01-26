Керівництво збройних сил рф розглядає питання про заміну командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пінчука через нездатність захистити кораблі від атак українських морських дронів. За даними партизанського руху АТЕШ, системні втрати та низька ефективність протидії безпілотним катерам змусили москву розпочати пошук нових кандидатур на цю посаду, пише УНН.

Деталі

Інформація про можливі кадрові ротації поширилася серед офіцерського складу штабу флоту. Основним приводом для невдоволення вищого керівництва стали регулярні ураження баз та суден, які офіційна пропаганда називає "контрольованими". Найімовірнішим кандидатом на зміну пінчуку вважають його першого заступника – віцеадмірала ахмерова.

Підтвердженням підготовки кадрових рішень став нещодавній візит високопоставлених військових чинів із москви до штабу в новоросійську. Такі перевірки зазвичай передують офіційним наказам про звільнення та пов’язані з внутрішніми розслідуваннями щодо неспроможності вибудувати надійну стратегію захисту акваторії.

Успішні атаки та бездіяльність систем виявлення

За останні шість місяців зафіксовано щонайменше вісім результативних атак українських безекіпажних катерів по об’єктах флоту в Криму та Севастополі. Внутрішні доповіді свідчать про те, що системи виявлення часто не спрацьовували, а чергові сили реагували з критичним запізненням у 20-40 хвилин, що призводило до серйозних пошкоджень інфраструктури.

Партизани АТЕШ, які системно розвідують місця базування та ремонтні підприємства флоту, зазначають, що їхня інформація допомагає Силам оборони України ефективно нищити ворожі судна. Попри звіти про "контроль обстановки", реальний стан справ свідчить про повну відсутність захисту ключових об’єктів Чорноморського флоту рф.

