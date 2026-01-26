$43.140.03
Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

російське командування готує відставку очільника Чорноморського флоту через поганий захист кораблів – АТЕШ

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Керівництво рф розглядає заміну командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пінчука через нездатність захистити кораблі від атак українських морських дронів. Найімовірнішим кандидатом на зміну пінчуку вважають його першого заступника – віцеадмірала ахмерова.

російське командування готує відставку очільника Чорноморського флоту через поганий захист кораблів – АТЕШ

Керівництво збройних сил рф розглядає питання про заміну командувача Чорноморським флотом адмірала сергія пінчука через нездатність захистити кораблі від атак українських морських дронів. За даними партизанського руху АТЕШ, системні втрати та низька ефективність протидії безпілотним катерам змусили москву розпочати пошук нових кандидатур на цю посаду, пише УНН.

Деталі

Інформація про можливі кадрові ротації поширилася серед офіцерського складу штабу флоту. Основним приводом для невдоволення вищого керівництва стали регулярні ураження баз та суден, які офіційна пропаганда називає "контрольованими". Найімовірнішим кандидатом на зміну пінчуку вважають його першого заступника – віцеадмірала ахмерова.

Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22.01.26, 07:49 • 24307 переглядiв

Підтвердженням підготовки кадрових рішень став нещодавній візит високопоставлених військових чинів із москви до штабу в новоросійську. Такі перевірки зазвичай передують офіційним наказам про звільнення та пов’язані з внутрішніми розслідуваннями щодо неспроможності вибудувати надійну стратегію захисту акваторії.

Успішні атаки та бездіяльність систем виявлення

За останні шість місяців зафіксовано щонайменше вісім результативних атак українських безекіпажних катерів по об’єктах флоту в Криму та Севастополі. Внутрішні доповіді свідчать про те, що системи виявлення часто не спрацьовували, а чергові сили реагували з критичним запізненням у 20-40 хвилин, що призводило до серйозних пошкоджень інфраструктури.

Партизани АТЕШ, які системно розвідують місця базування та ремонтні підприємства флоту, зазначають, що їхня інформація допомагає Силам оборони України ефективно нищити ворожі судна. Попри звіти про "контроль обстановки", реальний стан справ свідчить про повну відсутність захисту ключових об’єктів Чорноморського флоту рф.

Партизани АТЕШ розвідали "нервовий центр" Чорноморського флоту рф у новоросійську23.01.26, 07:40 • 4180 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Крим
Севастополь