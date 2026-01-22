Партизанський рух АТЕШ повідомляє про вимушені заходи російського військового керівництва щодо посилення оборони тилових об'єктів на окупованому півострові. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів зі складу 18-го зенітного ракетного полку, до Криму прибули підрозділи "Ірландці" зі складу бригади "Еспаньола" та група "Мерзенна вісімка" зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. Ці сили зазвичай використовуються на найбільш складних ділянках фронту, проте зараз їх відкликали для виконання завдань у тилу.

Посилення ППО та боротьба з безпілотниками

Досвідчені групи десантників та найманців виконуватимуть роль своєрідної "пожежної команди". Основним завданням прибулих підрозділів є захист критичних військових об'єктів від регулярних атак українських безпілотників.

Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію

Крім безпосереднього чергування, елітні бійці мають передати бойовий досвід місцевим гарнізонам, які протягом тривалого часу не можуть продемонструвати ефективних результатів у протидії дронам Сил оборони України.

Виснаження фронтових резервів

Перекидання кадрових частин із передової свідчить про серйозні проблеми окупантів із безпекою в Криму. Рішення командування рф фактично оголити окремі ділянки активного фронту заради захисту логістичних вузлів та аеродромів на півострові підтверджує успішність нещодавніх операцій українських військових. Представники руху АТЕШ"зазначають, що продовжують фіксувати переміщення сил противника та передавати актуальні координати безпосередньо українському командуванню.

кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ