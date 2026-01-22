$43.180.08
21 січня, 22:20 • 7144 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 16053 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 21250 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 33418 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 22739 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 35676 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 37626 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21138 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21983 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39940 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 33142 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Партизанський рух АТЕШ повідомляє про перекидання підрозділів "Ірландці" та "Мерзенна вісімка" до Криму. Ці сили використовуватимуться для захисту військових об'єктів від атак українських безпілотників.

Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ

Партизанський рух АТЕШ повідомляє про вимушені заходи російського військового керівництва щодо посилення оборони тилових об'єктів на окупованому півострові. Про це пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів зі складу 18-го зенітного ракетного полку, до Криму прибули підрозділи "Ірландці" зі складу бригади "Еспаньола" та група "Мерзенна вісімка" зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії зс рф. Ці сили зазвичай використовуються на найбільш складних ділянках фронту, проте зараз їх відкликали для виконання завдань у тилу.

Посилення ППО та боротьба з безпілотниками

Досвідчені групи десантників та найманців виконуватимуть роль своєрідної "пожежної команди". Основним завданням прибулих підрозділів є захист критичних військових об'єктів від регулярних атак українських безпілотників.

Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію

Крім безпосереднього чергування, елітні бійці мають передати бойовий досвід місцевим гарнізонам, які протягом тривалого часу не можуть продемонструвати ефективних результатів у протидії дронам Сил оборони України.

Виснаження фронтових резервів

Перекидання кадрових частин із передової свідчить про серйозні проблеми окупантів із безпекою в Криму. Рішення командування рф фактично оголити окремі ділянки активного фронту заради захисту логістичних вузлів та аеродромів на півострові підтверджує успішність нещодавніх операцій українських військових. Представники руху АТЕШ"зазначають, що продовжують фіксувати переміщення сил противника та передавати актуальні координати безпосередньо українському командуванню. 

кремль віддає окупований Маріуполь під контроль кадирівців в обмін на лояльність - АТЕШ

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Крим
Україна