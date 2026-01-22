Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
21 января, 22:20 • 7124 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 16030 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 21237 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 33399 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 22726 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35662 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37617 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21138 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21983 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39940 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21 января, 20:02 • 5446 просмотра
"Прошел конкурсный отбор": адвокат Шевчук объяснил, как попал в комиссию по избранию заместителя руководителя САП21 января, 20:27 • 4856 просмотра
Путин готов направить 1 миллиард долларов из замороженных активов в «Совет мира» Трампа21 января, 20:44 • 2876 просмотра
Мелони отложила подписание вступления в "Совет мира" Трампа из-за юридических рисков21 января, 20:53 • 4376 просмотра
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 3216 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 33402 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 35664 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 33136 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 37618 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 53008 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Леонардо да Винчи
Тейлор Свифт
Актуальные места
Соединённые Штаты
Гренландия
Украина
Давос
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 2674 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 7996 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 9830 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 33136 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 29637 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Партизанское движение АТЕШ сообщает о переброске подразделений "Ирландцы" и "Мерзкая восьмерка" в Крым. Эти силы будут использоваться для защиты военных объектов от атак украинских беспилотников.

Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ

Партизанское движение АТЕШ сообщает о вынужденных мерах российского военного руководства по усилению обороны тыловых объектов на оккупированном полуострове. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации агентов из состава 18-го зенитного ракетного полка, в Крым прибыли подразделения "Ирландцы" из состава бригады "Эспаньола" и группа "Мерзкая восьмерка" из состава 106-й воздушно-десантной дивизии вс рф. Эти силы обычно используются на наиболее сложных участках фронта, однако сейчас их отозвали для выполнения задач в тылу.

Усиление ПВО и борьба с беспилотниками

Опытные группы десантников и наемников будут выполнять роль своеобразной "пожарной команды". Основной задачей прибывших подразделений является защита критических военных объектов от регулярных атак украинских беспилотников.

Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию18.01.26, 06:30 • 20053 просмотра

Помимо непосредственного дежурства, элитные бойцы должны передать боевой опыт местным гарнизонам, которые в течение длительного времени не могут продемонстрировать эффективных результатов в противодействии дронам Сил обороны Украины.

Истощение фронтовых резервов

Переброска кадровых частей с передовой свидетельствует о серьезных проблемах оккупантов с безопасностью в Крыму. Решение командования рф фактически оголить отдельные участки активного фронта ради защиты логистических узлов и аэродромов на полуострове подтверждает успешность недавних операций украинских военных. Представители движения АТЕШ отмечают, что продолжают фиксировать перемещения сил противника и передавать актуальные координаты непосредственно украинскому командованию. 

Кремль отдает оккупированный Мариуполь под контроль кадыровцев в обмен на лояльность - АТЕШ17.01.26, 07:22 • 4519 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Крым
Украина