Партизанское движение АТЕШ сообщает о вынужденных мерах российского военного руководства по усилению обороны тыловых объектов на оккупированном полуострове. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации агентов из состава 18-го зенитного ракетного полка, в Крым прибыли подразделения "Ирландцы" из состава бригады "Эспаньола" и группа "Мерзкая восьмерка" из состава 106-й воздушно-десантной дивизии вс рф. Эти силы обычно используются на наиболее сложных участках фронта, однако сейчас их отозвали для выполнения задач в тылу.

Усиление ПВО и борьба с беспилотниками

Опытные группы десантников и наемников будут выполнять роль своеобразной "пожарной команды". Основной задачей прибывших подразделений является защита критических военных объектов от регулярных атак украинских беспилотников.

Помимо непосредственного дежурства, элитные бойцы должны передать боевой опыт местным гарнизонам, которые в течение длительного времени не могут продемонстрировать эффективных результатов в противодействии дронам Сил обороны Украины.

Истощение фронтовых резервов

Переброска кадровых частей с передовой свидетельствует о серьезных проблемах оккупантов с безопасностью в Крыму. Решение командования рф фактически оголить отдельные участки активного фронта ради защиты логистических узлов и аэродромов на полуострове подтверждает успешность недавних операций украинских военных. Представители движения АТЕШ отмечают, что продолжают фиксировать перемещения сил противника и передавать актуальные координаты непосредственно украинскому командованию.

