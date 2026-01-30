$42.770.19
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 15415 перегляди
29 січня, 21:40 • 15415 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28 • 14976 перегляди
29 січня, 19:28 • 14976 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 15061 перегляди
29 січня, 18:35 • 15061 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 20743 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 20206 перегляди
29 січня, 13:51 • 20206 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 32627 перегляди
29 січня, 13:24 • 32627 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29125 перегляди
29 січня, 13:06 • 29125 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 32486 перегляди
29 січня, 12:04 • 32486 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28965 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Меню
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у Чечні

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Рух "АТЕШ" оприлюднив фото- та відеопідтвердження удару Сил оборони України по будівлі РВВС у Чечні. Ця атака свідчить про вразливість російських окупаційних органів управління.

"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у Чечні

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував та оприлюднив наслідки точного удару Сил оборони України по будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чеченській Республіці. Агенти руху надали фото- та відеопідтвердження пошкоджень об'єкта, який окупаційна влада тривалий час вважала безпечним тилом. Про це пише УНН.

Деталі

Атака, що відбулася ще на початку грудня 2025 року, була спрямована на об'єкт за координатами 43.347121, 46.095567. Факт успішного ураження силової структури в регіоні, який Рамзан Кадиров позиціонує як повністю підконтрольний та захищений, свідчить про вразливість російських окупаційних органів управління навіть на великій відстані від лінії фронту. Активісти руху підкреслили, що місцеві силові підрозділи не змогли запобігти ні самому удару, ні подальшій розвідувальній діяльності партизанів.

Командування 122-го полку рф прирекло солдатів на знищення в Куп'янську через фальшиві звіти – "АТЕШ"29.01.26, 07:59 • 3686 переглядiв

Муртади "Ахмата" сильні тільки в TikTok і не зможуть протистояти організованому спротиву

– зазначили представники "АТЕШ" у своєму зверненні.

Організація наголосила, що продовжує активну роботу на території Чечні, координуючи дії задля визволення як України, так і Ічкерії від кремлівського впливу.

Партизани руху "АТЕШ" знеструмили військовий завод в удмуртії28.01.26, 06:32 • 4524 перегляди

Діяльність партизанів на Кавказі

Оприлюднення результатів удару через значний проміжок часу пояснюється заходами безпеки для агентів, які працюють у надскладних умовах кадировського режиму. Рух "АТЕШ" продовжує розширювати свою мережу на Кавказі, фокусуючись на зборі даних про переміщення техніки, дислокацію підрозділів росгвардії та вразливості критичної інфраструктури. 

російське командування готує відставку очільника Чорноморського флоту через поганий захист кораблів – АТЕШ26.01.26, 14:11 • 4094 перегляди

Степан Гафтко

