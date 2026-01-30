"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у Чечні

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував та оприлюднив наслідки точного удару Сил оборони України по будівлі районного відділу внутрішніх справ у Чеченській Республіці. Агенти руху надали фото- та відеопідтвердження пошкоджень об'єкта, який окупаційна влада тривалий час вважала безпечним тилом. Про це пише УНН.

Деталі

Атака, що відбулася ще на початку грудня 2025 року, була спрямована на об'єкт за координатами 43.347121, 46.095567. Факт успішного ураження силової структури в регіоні, який Рамзан Кадиров позиціонує як повністю підконтрольний та захищений, свідчить про вразливість російських окупаційних органів управління навіть на великій відстані від лінії фронту. Активісти руху підкреслили, що місцеві силові підрозділи не змогли запобігти ні самому удару, ні подальшій розвідувальній діяльності партизанів.

Муртади "Ахмата" сильні тільки в TikTok і не зможуть протистояти організованому спротиву – зазначили представники "АТЕШ" у своєму зверненні.

Організація наголосила, що продовжує активну роботу на території Чечні, координуючи дії задля визволення як України, так і Ічкерії від кремлівського впливу.

Діяльність партизанів на Кавказі

Оприлюднення результатів удару через значний проміжок часу пояснюється заходами безпеки для агентів, які працюють у надскладних умовах кадировського режиму. Рух "АТЕШ" продовжує розширювати свою мережу на Кавказі, фокусуючись на зборі даних про переміщення техніки, дислокацію підрозділів росгвардії та вразливості критичної інфраструктури.

