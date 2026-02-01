Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв'язку з антенами РЕБ на Херсонщині
Київ • УНН
Агент партизанського руху "АТЕШ" пошкодив трансформаторну шафу вежі зв'язку біля н.п. Стрілковий на Херсонщині. Це створило повітряне "вікно" для ударів БпЛА по окупантах у Криму.
На Арабатській стрілці, неподалік н.п. Стрілковий (Херсонська область) агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку. Про це повідомляє Telegram-канал руху,інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на самій вежі також були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.
Після пошкодження обладнання перестало працювати у штатному режимі. Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутнє, що створює повітряне "вікно" для завдання ударів БпЛА по окупантам у Криму
Вказується, що навіть віддалені та, на перший погляд, захищені ділянки ворога залишаються вразливими.
Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу
Нагадаємо
Днями агенти руху "АТЕШ" підпалили трансформаторну підстанцію заводу "БУММАШ" в Удмуртії, тимчасово зупинивши роботу ключових цехів.
