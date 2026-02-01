Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв'язку з антенами РЕБ на Херсонщині

$42.850.00
31 січня, 17:53 • 17479 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 34217 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 25160 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 25417 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 22297 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14488 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 12933 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7108 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11745 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19214 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі31 січня, 20:24 • 9152 перегляди
Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії МелоніPhoto31 січня, 20:41 • 8844 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 19198 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg00:17 • 9490 перегляди
Здебільшого кримчани: встановлено імена всіх, хто пішов разом із крейсером "москва"00:54 • 5182 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 38577 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 68047 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 47794 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 53096 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 55386 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Ілон Маск
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Іран
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 19789 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 24245 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 27649 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 28271 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 26426 перегляди
Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв'язку з антенами РЕБ на Херсонщині

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Агент партизанського руху "АТЕШ" пошкодив трансформаторну шафу вежі зв'язку біля н.п. Стрілковий на Херсонщині. Це створило повітряне "вікно" для ударів БпЛА по окупантах у Криму.

Партизани "АТЕШ" вивели з ладу вежу зв'язку з антенами РЕБ на Херсонщині

На Арабатській стрілці, неподалік н.п. Стрілковий (Херсонська область) агент партизанського руху "АТЕШ" вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв'язку. Про це повідомляє Telegram-канал руху,інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на самій вежі також були розміщені антени РЕБ, які зараз не працюють.

Після пошкодження обладнання перестало працювати у штатному режимі. Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутнє, що створює повітряне "вікно" для завдання ударів БпЛА по окупантам у Криму

- йдеться у повідомленнію

Вказується, що навіть віддалені та, на перший погляд, захищені ділянки ворога залишаються вразливими.

Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу

- вказується у дописі до відео.

Нагадаємо

Днями агенти руху "АТЕШ" підпалили трансформаторну підстанцію заводу "БУММАШ" в Удмуртії, тимчасово зупинивши роботу ключових цехів.

"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у Чечні30.01.26, 07:12 • 41626 переглядiв

