рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині
Київ • УНН
Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по українських містах, знову вдаривши по залізничній інфраструктурі. Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.
росія під час нічної атаки знову вдарила по залізниці у трьох областях, зокрема по дитячій залізниці у Харківській області, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура", - вказав віцепрем'єр.
З його слів, під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.
"У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення", - повідомив Кулеба.
Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих
"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. - зазначив віцепрем'єр. - Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем".
В Укрзалізниці на ранок 26 лютого попередили про можливі зміни руху поїздів у 7 областях.
Херсонщина
Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі - рух організовують з урахуванням безпекової ситуації.
Миколаїв
Під час повітряної тривоги на вокзалі пасажирів закликали уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.
Сумщина і Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина і Донеччина
Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон "гарантовано дочекається трансферу з Краматорська". Регіональні експреси ізюмського напрямку - за розкладом.
Запоріжжя
Вночі після обстрілу в місті були перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути - можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів: №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів; №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів; №6 Ясіня - Запоріжжя; №40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино.
Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.
