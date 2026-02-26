рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

$43.240.02
Ексклюзив
11:34 • 13245 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 14223 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 29691 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 45095 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 40683 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 41064 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27952 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20783 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 50177 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19845 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios
26 лютого, 03:05
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів
26 лютого, 04:58
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"
07:34
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
09:00
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
09:59
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 13245 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 41064 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 50178 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 54222 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 37013 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Барт Де Вевер
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Запорізька область
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
NASAMS

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по українських містах, знову вдаривши по залізничній інфраструктурі. Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

росія під час нічної атаки знову вдарила по залізниці у трьох областях, зокрема по дитячій залізниці у Харківській області, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура", - вказав віцепрем'єр.

З його слів, під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

"У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення", - повідомив Кулеба.

Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі26.02.26, 08:49 • 2818 переглядiв

Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих

- написав Кулеба.

"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. - зазначив віцепрем'єр. - Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем".

Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції26.02.26, 10:06 • 3458 переглядiв

В Укрзалізниці на ранок 26 лютого попередили про можливі зміни руху поїздів у 7 областях.

Херсонщина

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі - рух організовують з урахуванням безпекової ситуації. 

Миколаїв

Під час повітряної тривоги на вокзалі пасажирів закликали уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

Сумщина і Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина і Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон "гарантовано дочекається трансферу з Краматорська". Регіональні експреси ізюмського напрямку - за розкладом.

Запоріжжя

Вночі після обстрілу в місті були перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути - можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів: №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів; №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів; №6 Ясіня - Запоріжжя; №40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.

Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"26.02.26, 10:24 • 3702 перегляди

Юлія Шрамко

Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Конотоп
Донецька область
Вінницька область
Миколаївська область
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Запорізька область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Чернігівська область
Лозова
Херсонська область
Ясіня
Кривий Ріг
Краматорськ
Запоріжжя
Львів
Миколаїв
Київ