рф атакувала залізничну інфраструктуру у 3 областях, у тому числі дитячу залізницю на Харківщині

росія під час нічної атаки знову вдарила по залізниці у трьох областях, зокрема по дитячій залізниці у Харківській області, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Серед цілей - критична та цивільна інфраструктура", - вказав віцепрем'єр.

З його слів, під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

"У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення", - повідомив Кулеба.

Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі

Також ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих - написав Кулеба.

"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення. - зазначив віцепрем'єр. - Усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем".

Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції

В Укрзалізниці на ранок 26 лютого попередили про можливі зміни руху поїздів у 7 областях.

Херсонщина

Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі - рух організовують з урахуванням безпекової ситуації.

Миколаїв

Під час повітряної тривоги на вокзалі пасажирів закликали уважно стежити за оголошеннями працівників та за потреби прямувати в укриття.

Сумщина і Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина і Донеччина

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон "гарантовано дочекається трансферу з Краматорська". Регіональні експреси ізюмського напрямку - за розкладом.

Запоріжжя

Вночі після обстрілу в місті були перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути - можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів: №86/85 Львів - Запоріжжя - Львів; №128/127 Львів - Запоріжжя - Львів; №6 Ясіня - Запоріжжя; №40/39 Солотвино - Запоріжжя - Солотвино.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.

Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"