рф атаковала железнодорожную инфраструктуру в 3 областях, в том числе детскую железную дорогу в Харьковской области

россия во время ночной атаки вновь ударила по железной дороге в трех областях, в том числе по детской железной дороге в Харьковской области, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью россия вновь совершила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. Среди целей - критическая и гражданская инфраструктура", - указал вице-премьер.

По его словам, под ударом были Харьковщина, Николаевщина, Винницкая область, Запорожье, Киев и область, Кривой Рог, Полтавщина, Донетчина.

"В самом Запорожье из-за обесточивания временно приостановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания", - сообщил Кулеба.

Уже 9 пострадавших от ночной атаки рф в Запорожье

Также враг вновь атаковал железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине, Запорожье и Донетчине. Ночью БпЛА ударил по территории детской железной дороги в Харьковской области. К счастью, без пострадавших - написал Кулеба.

"Агрессор сознательно бьет по объектам, от которых зависит ежедневная жизнь людей – тепло, свет, вода, транспорт. Это целенаправленный террор против гражданского населения. - отметил вице-премьер. - Все профильные службы работают на местах. Продолжается восстановление и стабилизация систем".

Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции

В Укрзализныце на утро 26 февраля предупредили о возможных изменениях движения поездов в 7 областях.

Херсонщина

Мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме - движение организуют с учетом ситуации безопасности.

Николаев

Во время воздушной тревоги на вокзале пассажиров призывали внимательно следить за объявлениями работников и при необходимости направляться в укрытие.

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина

От Лозовой в краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон "гарантированно дождется трансфера из Краматорска". Региональные экспрессы изюмского направления - по расписанию.

Запорожье

Ночью после обстрела в городе были перебои с электроснабжением. Несмотря на это пригородные поезда вышли на маршруты - возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.

Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов: №86/85 Львов - Запорожье - Львов; №128/127 Львов - Запорожье - Львов; №6 Ясиня - Запорожье; №40/39 Солотвино - Запорожье - Солотвино.

Сообщение между Днепром и Запорожьем преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"