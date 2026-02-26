Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"

$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 15651 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 30089 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 26796 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 25093 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 21861 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 17537 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 36143 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19164 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18321 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 41396 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios03:05
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 36148 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 41401 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 61424 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 70679 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Франция
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм

Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 32 из 39 ракет и 374 из 420 дронов, запущенных РФ. Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА.

Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"

32 из 39 запущенных РФ по Украине ракет, в том числе два из двух "Цирконов", и 374 из 420 дронов сбиты или подавлены, есть попадания 5 баллистических ракет и 46 дронов, данные о нескольких ракетах уточняются, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) противник атаковал 2 противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска - Вологодская обл., РФ), 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 280 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов. Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 15 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Информация по нескольким вражеским ракетам уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции26.02.26, 10:06 • 1168 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Х-101
Военно-воздушные силы Украины
Ракетная система С-400
Шахед-136
Кх-59
9К720 Искандер
Крым
Украина