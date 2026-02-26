Над Украиной обезвредили 374 из 420 дронов и 32 из 39 ракет РФ, в том числе все "Цирконы"

32 из 39 запущенных РФ по Украине ракет, в том числе два из двух "Цирконов", и 374 из 420 дронов сбиты или подавлены, есть попадания 5 баллистических ракет и 46 дронов, данные о нескольких ракетах уточняются, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) противник атаковал 2 противокорабельными ракетами Циркон из ТОТ АР Крым, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской, Ростовской областей РФ, 24 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска - Вологодская обл., РФ), 2 управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 280 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты Циркон, 4 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дронов других типов. Зафиксированы попадания 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 15 локациях