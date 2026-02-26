Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ 420 дронами и 39 ракетами, отметив, что враг бил в том числе по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине, и большинство вражеских ракет удалось сбить благодаря оперативной доставке партнерами части ракет для ПВО, пишет УНН.

«Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, из которых большинство – "шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям», - отметил Президент в соцсетях.

По его данным, "есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждены". "По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети", - указал Зеленский.

"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Винниччине, Киевщине и в столице", - сообщил Зеленский.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет для ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты для ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подчеркнул Президент.

На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных