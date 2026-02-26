$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 15298 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 29177 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 26046 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 24383 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 21307 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 17277 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 35398 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19121 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18290 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 40842 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ 420 дронами и 39 ракетами, повредившую дома и инфраструктуру в восьми областях. Большинство ракет сбили благодаря оперативной доставке ПВО от партнеров.

Зеленский: Россия ударила 420 дронами и 39 ракетами, атаковала газовую инфраструктуру и электроподстанции

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ 420 дронами и 39 ракетами, отметив, что враг бил в том числе по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине, и большинство вражеских ракет удалось сбить благодаря оперативной доставке партнерами части ракет для ПВО, пишет УНН.

«Сегодня ночью Россия снова воевала против критической инфраструктуры и обычных жилых домов. Четыреста двадцать дронов, из которых большинство – "шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических, выпустили по нашим людям», - отметил Президент в соцсетях.

По его данным, "есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждены". "По состоянию на сейчас известно о десятках раненых людей в результате этой атаки, среди них есть дети", - указал Зеленский.

"Били также по газовой инфраструктуре на Полтавщине, по электроподстанциям на Киевщине и Днепровщине. Спасатели работали на Черниговщине, Запорожье, Харьковщине, Кировоградщине, Винниччине, Киевщине и в столице", - сообщил Зеленский.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно прислали часть ракет для ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты для ПВО нужны на каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
