Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф 420 дронами та 39 ракетами, зазначивши, що ворог бив у тому числі по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині, і більшість ворожих ракет вдалося збити завдяки оперативній доставці партнерами частини ракет до ППО, пише УНН.

Сьогодні вночі росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Чотириста двадцять дронів, з яких більшість – "шахеди", і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях", - зазначив Президент у соцмережах.

За його даними, "є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено". "Станом на зараз відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти", - вказав Зеленський.

"Били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці", - повідомив Зеленський.

"Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього "Рамштайну". Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно. Холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити нашу енергетику. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - підкреслив Президент.

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених