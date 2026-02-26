На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених

Полтавська область вночі зазнала атаки рф, є влучання по промислових підприємствах, пошкоджено технологічне обладнання та об'єкти виробництва, без світла до 20 тисяч споживачів, повідомили у четвер голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та у ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі - повідомив Дяківнич.

За даними ДСНС, "зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області". "Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва", - повідомили у ДСНС.

У Лубенському районі, як вказав голова ОВА, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

"Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначив Дяківнич.

"На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - вказав він.

За даними ДСНС, пожежі ліквідовані.

