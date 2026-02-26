$43.260.03
25 лютого, 19:42 • 13417 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 24515 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 22379 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 20868 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 18629 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 16045 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 31296 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18923 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18116 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 37595 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Вночі Полтавська область зазнала атаки рф, пошкоджено промислові підприємства та приватні домоволодіння. Без світла залишилися майже 20 тисяч споживачів, постраждалих немає.

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених

Полтавська область вночі зазнала атаки рф, є влучання по промислових підприємствах, пошкоджено технологічне обладнання та об'єкти виробництва, без світла до 20 тисяч споживачів, повідомили у четвер голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та у ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі

- повідомив Дяківнич.

За даними ДСНС, "зафіксовані влучання по промислових підприємствах і приватних домогосподарствах у місті та області". "Пошкоджене технологічне обладнання та об’єкти виробництва", - повідомили у ДСНС.

У Лубенському районі, як вказав голова ОВА, внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

"Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначив Дяківнич.

"На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих", - вказав він.

За даними ДСНС, пожежі ліквідовані.

рф другий день атакує газові сховища та об'єкти видобутку у двох областях, випустили до 60 дронів - Нафтогаз25.02.26, 13:49 • 3714 переглядiв

