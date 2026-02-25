рф другий день атакує газові сховища та об'єкти видобутку у двох областях, випустили до 60 дронів - Нафтогаз

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 9860 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 15596 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 14826 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 14304 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 20138 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 26834 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22305 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20046 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17174 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16190 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
88%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українець розгорнув найбільший національний стяг на горі КіліманджароPhoto25 лютого, 01:57 • 5692 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 15259 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 14032 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 10992 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 11298 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 37554 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 48028 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 65541 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 82586 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 84947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 14448 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 18177 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 20534 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 25313 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 33822 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Truth Social
Опалення

рф другий день атакує газові сховища та об'єкти видобутку у двох областях, випустили до 60 дронів - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 0 перегляди

росія два дні поспіль атакує газові сховища та об'єкти видобутку Нафтогазу на Харківщині та Чернігівщині. Ворог застосував близько 60 ударних дронів, є руйнування.

рф другий день атакує газові сховища та об'єкти видобутку у двох областях, випустили до 60 дронів - Нафтогаз

Два дні росія безперервно атакує об’єкти Нафтогазу на Харківщині та Чернігівщині - близько 60 дронів атакували газові сховища та об'єкти видобутку, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

росія продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти Групи Нафтогаз. Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів

- повідомили у Нафтогазі.

"Є руйнування. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Роботи з реагування та ліквідації наслідків, як вказали у Нафтогазі, "будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації".

рф атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження24.02.26, 18:19 • 2892 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка