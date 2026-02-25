рф другий день атакує газові сховища та об'єкти видобутку у двох областях, випустили до 60 дронів - Нафтогаз
Київ • УНН
росія два дні поспіль атакує газові сховища та об'єкти видобутку Нафтогазу на Харківщині та Чернігівщині. Ворог застосував близько 60 ударних дронів, є руйнування.
Два дні росія безперервно атакує об’єкти Нафтогазу на Харківщині та Чернігівщині - близько 60 дронів атакували газові сховища та об'єкти видобутку, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.
росія продовжує цілеспрямовано атакувати об’єкти Групи Нафтогаз. Упродовж двох днів безупинно тривають удари по об’єктах зберігання газу та виробничих потужностях на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів
"Є руйнування. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Роботи з реагування та ліквідації наслідків, як вказали у Нафтогазі, "будуть розпочаті одразу після стабілізації безпекової ситуації".
