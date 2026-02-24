рф атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження

$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 540 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 3092 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6884 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 8070 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 15419 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11985 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28217 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20680 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18797 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18220 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:55 • 15434 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 28226 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 47376 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 66604 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 69649 перегляди
рф атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Армія рф 24 лютого атакувала виробничі об'єкти Нафтогазу на Харківщині дронами, спричинивши пошкодження. Роботу об'єкта зупинено, це 26-та атака на об'єкти Групи з початку року.

рф атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження

Армія рф знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".

Деталі

У компанії повідомили, що впродовж усієї доби 24 лютого ворог атакує наші виробничі об’єкти дронами. Зафіксовано пошкодження.

"Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

З початку року це вже 26-та атака на об’єкти Групи.

росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році17.02.26, 15:01 • 4466 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Харківська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій