рф атакувала газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження
Київ • УНН
Армія рф 24 лютого атакувала виробничі об'єкти Нафтогазу на Харківщині дронами, спричинивши пошкодження. Роботу об'єкта зупинено, це 26-та атака на об'єкти Групи з початку року.
Армія рф знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Нафтогазу на Харківщині, є пошкодження, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".
Деталі
У компанії повідомили, що впродовж усієї доби 24 лютого ворог атакує наші виробничі об’єкти дронами. Зафіксовано пошкодження.
"Атака триває. Роботу обʼєкту зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
З початку року це вже 26-та атака на об’єкти Групи.
росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році17.02.26, 15:01 • 4466 переглядiв