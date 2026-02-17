$43.170.07
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 2370 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 3892 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 10897 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 18728 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 30438 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 41708 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 50358 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 37847 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 62574 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році

Київ • УНН

 • 58 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили 401 атаку на інфраструктуру Групи Нафтогаз. У 2025 році зафіксовано 229 атак, що перевищує показники попередніх трьох років разом.

росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році

росіяни здійснили з початку повномасштабного вторгнення в Україну 401 атаку на інфраструктуру Групи Нафтогаз. З них у 2025 році відбулось 229 атак - це більше, ніж за попередні три роки разом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нафтогаз.

Деталі

За інформацією Групи, найбільш важким став жовтень 2025 року. Впродовж цього місяця росіяни завдали по об’єктах Групи Нафтогаз 25 комбінованих атак.

Всього з 2022 року росіяни завдали понад 1 700 ударів по об’єктах Групи Нафтогаз. Вони використали ракети, дрони і артилерію. У 2025 році було здійснено 1 399 ударів.

2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру - інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб у домівках українців попри терористичні атаки були газ і тепло

- зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року Україна отримала першу партію американського СПГ. Йдеться про майже 100 млн кубометрів.

Євген Устименко

