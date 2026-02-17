росіяни з 2022 року 401 раз атакували об'єкти Нафтогазу, з них 229 атак - у 2025 році
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили 401 атаку на інфраструктуру Групи Нафтогаз. У 2025 році зафіксовано 229 атак, що перевищує показники попередніх трьох років разом.
Деталі
За інформацією Групи, найбільш важким став жовтень 2025 року. Впродовж цього місяця росіяни завдали по об’єктах Групи Нафтогаз 25 комбінованих атак.
Всього з 2022 року росіяни завдали понад 1 700 ударів по об’єктах Групи Нафтогаз. Вони використали ракети, дрони і артилерію. У 2025 році було здійснено 1 399 ударів.
2025 рік став безпрецедентним за масштабами атак на нашу інфраструктуру - інтенсивність обстрілів була вищою, ніж у попередні роки війни. Попри це, ми забезпечуємо країну газом та підтримуємо стійкість енергосистеми. Дякую всім, хто щодня працює для того, щоб у домівках українців попри терористичні атаки були газ і тепло
