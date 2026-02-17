россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году
С начала полномасштабного вторжения россияне совершили 401 атаку на инфраструктуру Группы Нафтогаз. В 2025 году зафиксировано 229 атак, что превышает показатели предыдущих трех лет вместе взятых.
россияне совершили с начала полномасштабного вторжения в Украину 401 атаку на инфраструктуру Группы Нафтогаз. Из них в 2025 году произошло 229 атак - это больше, чем за предыдущие три года вместе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нафтогаз.
По информации Группы, наиболее тяжелым стал октябрь 2025 года. В течение этого месяца россияне нанесли по объектам Группы Нафтогаз 25 комбинированных атак.
Всего с 2022 года россияне нанесли более 1 700 ударов по объектам Группы Нафтогаз. Они использовали ракеты, дроны и артиллерию. В 2025 году было совершено 1 399 ударов.
2025 год стал беспрецедентным по масштабам атак на нашу инфраструктуру - интенсивность обстрелов была выше, чем в предыдущие годы войны. Несмотря на это, мы обеспечиваем страну газом и поддерживаем устойчивость энергосистемы. Спасибо всем, кто ежедневно работает для того, чтобы в домах украинцев, несмотря на террористические атаки, были газ и тепло
В начале февраля 2026 года Украина получила первую партию американского СПГ. Речь идет о почти 100 млн кубометров.