россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 170 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 2390 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 3914 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 10908 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 18739 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 30444 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 41712 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 50360 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37848 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 62578 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
65%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 20100 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 17568 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 17880 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 15838 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 17722 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 12607 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 32352 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 42363 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 62576 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 67742 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 4766 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 3654 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22123 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 19788 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22526 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году

Киев • УНН

 • 72 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне совершили 401 атаку на инфраструктуру Группы Нафтогаз. В 2025 году зафиксировано 229 атак, что превышает показатели предыдущих трех лет вместе взятых.

россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году

россияне совершили с начала полномасштабного вторжения в Украину 401 атаку на инфраструктуру Группы Нафтогаз. Из них в 2025 году произошло 229 атак - это больше, чем за предыдущие три года вместе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нафтогаз.

Детали

По информации Группы, наиболее тяжелым стал октябрь 2025 года. В течение этого месяца россияне нанесли по объектам Группы Нафтогаз 25 комбинированных атак.

Всего с 2022 года россияне нанесли более 1 700 ударов по объектам Группы Нафтогаз. Они использовали ракеты, дроны и артиллерию. В 2025 году было совершено 1 399 ударов.

2025 год стал беспрецедентным по масштабам атак на нашу инфраструктуру - интенсивность обстрелов была выше, чем в предыдущие годы войны. Несмотря на это, мы обеспечиваем страну газом и поддерживаем устойчивость энергосистемы. Спасибо всем, кто ежедневно работает для того, чтобы в домах украинцев, несмотря на террористические атаки, были газ и тепло

— отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Напомним

В начале февраля 2026 года Украина получила первую партию американского СПГ. Речь идет о почти 100 млн кубометров.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина