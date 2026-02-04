$43.190.22
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 6 перегляди

НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання майже 100 млн куб. м американського зрідженого природного газу. Наступні партії американського газу законтрактовані на лютий-березень.

Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз

Перша у 2026 році партія американського СПГ (LNG) вже в Україні - майже 100 млн куб. м, наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

Деталі

"НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання першої партії американського зрідженого природного газу (LNG) для України у 2026 році. Обсяг поставки становить майже 100 млн куб. м", - повідомили у компанії.

Цього, як зазначається, достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період  впродовж місяця.

"Додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими. Дякую партнерам з ORLEN. Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Танкер із LNG, як вказано, перебував у дорозі 20 днів. Прийом газу відбувся наприкінці січня на LNG-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща). Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб України.

"Загалом у 2026 році поставки LNG зі США для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни", - зазначили у Нафтогазі.

Новий маршрут

Тим часом, за даними Reuters, грецьке спільне підприємство підписало свою першу угоду на постачання американського СПГ до України в березні, про що повідомило в понеділок, на тлі того, як Греція прагне посилити свою роль як транзитного маршруту для газу до Європи, яка планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

"Вантаж американського СПГ досягне грецького терміналу СПГ Revithoussa, а його доставка до української енергетичної компанії "Нафтогаз" запланована на березень трубопроводом, що з'єднує Грецію з Україною через Болгарію, Румунію та Молдову", йдеться у заяві Atlantic See LNG Trade, спільного підприємства Aktor та грецького постачальника газу DEPA.

Максимальна кількість може сягати 1 терават-години залежно від доступної потужності залучених операторів газової мережі, додано у повідомленні.

У посольстві США в Україні відреагували на новину, вказавши, що це "важлива новина щодо першої поставки американського ЗПГ до України через Вертикальний коридор". "Це взаємовигідно для України та Сполучених Штатів, відкриває новий маршрут для заміщення російського газу в Європі та демонструє роль американського бізнесу у зміцненні енергетичної безпеки України", - наголосили в посольстві США у X.

За повідомленнями, Греція минулого року погодилася імпортувати 700 мільйонів кубічних метрів американського СПГ на рік, починаючи з 2030 року, у своїй першій довгостроковій угоді з Вашингтоном, яка має на меті замінити російські поставки до Європи.

Юлія Шрамко

