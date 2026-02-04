Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз

Первая в 2026 году партия американского СПГ (LNG) уже в Украине - почти 100 млн куб. м, следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале-марте, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

Детали

"НАК "Нафтогаз Украины" в партнерстве с ORLEN обеспечил поставку первой партии американского сжиженного природного газа (LNG) для Украины в 2026 году. Объем поставки составляет почти 100 млн куб. м", - сообщили в компании.

Этого, как отмечается, достаточно для обеспечения газом около 700 тыс. семей в зимний период в течение месяца.

"Дополнительные объемы газа крайне важны в период экстремальных морозов и террористических российских атак на энергетическую инфраструктуру. Системно работаем с международными партнерами, чтобы Украина имела ресурс для стабильного прохождения зимы. Спасибо партнерам из ORLEN. Следующие партии американского газа уже законтрактованы и будут доставлены в Украину в феврале-марте", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Танкер с LNG, как указано, находился в пути 20 дней. Прием газа состоялся в конце января на LNG-терминале в городе Свиноуйсьце (Польша). После регазификации ресурс уже доступен для нужд Украины.

"В целом в 2026 году поставки LNG из США для Украины могут достичь до 1 млрд куб. м, что станет существенным вкладом в обеспечение стабильной работы энергосистемы в условиях войны", - отметили в Нафтогазе.

Новый маршрут

Тем временем, по данным Reuters, греческое совместное предприятие подписало свое первое соглашение на поставку американского СПГ в Украину в марте, о чем сообщило в понедельник, на фоне того, как Греция стремится усилить свою роль как транзитного маршрута для газа в Европу, которая планирует запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

"Груз американского СПГ достигнет греческого терминала СПГ Revithoussa, а его доставка украинской энергетической компании "Нафтогаз" запланирована на март по трубопроводу, соединяющему Грецию с Украиной через Болгарию, Румынию и Молдову", говорится в заявлении Atlantic See LNG Trade, совместного предприятия Aktor и греческого поставщика газа DEPA.

Максимальное количество может достигать 1 тераватт-часа в зависимости от доступной мощности задействованных операторов газовой сети, добавлено в сообщении.

В посольстве США в Украине отреагировали на новость, указав, что это "важная новость о первой поставке американского СПГ в Украину через Вертикальный коридор". "Это взаимовыгодно для Украины и Соединенных Штатов, открывает новый маршрут для замещения российского газа в Европе и демонстрирует роль американского бизнеса в укреплении энергетической безопасности Украины", - подчеркнули в посольстве США в X.

По сообщениям, Греция в прошлом году согласилась импортировать 700 миллионов кубических метров американского СПГ в год, начиная с 2030 года, в своем первом долгосрочном соглашении с Вашингтоном, которое имеет целью заменить российские поставки в Европу.