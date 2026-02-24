$43.300.02
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 3222 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 7004 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 8188 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15497 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12008 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28258 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20683 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18799 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18221 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
рф атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области, есть повреждения

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Армия рф 24 февраля атаковала производственные объекты Нафтогаза в Харьковской области дронами, причинив повреждения. Работа объекта остановлена, это 26-я атака на объекты Группы с начала года.

рф атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области, есть повреждения

Армия рф снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Нафтогаза на Харьковщине, есть повреждения, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".

Детали

В компании сообщили, что в течение всех суток 24 февраля враг атакует наши производственные объекты дронами. Зафиксированы повреждения.

"Атака продолжается. Работа объекта остановлена. Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

С начала года это уже 26-я атака на объекты Группы.

россияне с 2022 года 401 раз атаковали объекты Нафтогаза, из них 229 атак - в 2025 году17.02.26, 15:01 • 4466 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Харьковская область
Укргаздобыча
Нафтогаз
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям