рф атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области, есть повреждения
Киев • УНН
Армия рф 24 февраля атаковала производственные объекты Нафтогаза в Харьковской области дронами, причинив повреждения. Работа объекта остановлена, это 26-я атака на объекты Группы с начала года.
Армия рф снова бьет по газодобывающей инфраструктуре Нафтогаза на Харьковщине, есть повреждения, передает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз".
Детали
В компании сообщили, что в течение всех суток 24 февраля враг атакует наши производственные объекты дронами. Зафиксированы повреждения.
"Атака продолжается. Работа объекта остановлена. Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
С начала года это уже 26-я атака на объекты Группы.
