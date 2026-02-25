РФ второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз

$43.260.03
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
09:09 • 15801 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 15003 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 14477 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20253 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 26906 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22356 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20061 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17185 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 16197 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Эксклюзивы
Украинец развернул самый большой национальный флаг на горе КилиманджароPhoto25 февраля, 01:57 • 5792 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 15409 просмотра
Тактика "тысячи порезов": россияне переняли опыт Второй мировой в войне против Украины - France2425 февраля, 03:06 • 14181 просмотра
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол07:00 • 11136 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico09:26 • 11457 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 37709 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 48180 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 65675 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 82712 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 85070 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 14529 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 18259 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 20612 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 25385 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 33890 просмотра
РФ второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Россия два дня подряд атакует газовые хранилища и объекты добычи Нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях. Враг применил около 60 ударных дронов, есть разрушения.

РФ второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз

Два дня Россия непрерывно атакует объекты Нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях - около 60 дронов атаковали газовые хранилища и объекты добычи, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

Россия продолжает целенаправленно атаковать объекты Группы Нафтогаз. В течение двух дней непрерывно продолжаются удары по объектам хранения газа и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов

- сообщили в Нафтогазе.

"Есть разрушения. Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и приступят к их ликвидации", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Работы по реагированию и ликвидации последствий, как указали в Нафтогазе, "будут начаты сразу после стабилизации ситуации с безопасностью".

рф атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Харьковской области, есть повреждения24.02.26, 18:19 • 2892 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Нафтогаз
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область