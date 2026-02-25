РФ второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз
Киев • УНН
Россия два дня подряд атакует газовые хранилища и объекты добычи Нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях. Враг применил около 60 ударных дронов, есть разрушения.
Два дня Россия непрерывно атакует объекты Нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях - около 60 дронов атаковали газовые хранилища и объекты добычи, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.
Россия продолжает целенаправленно атаковать объекты Группы Нафтогаз. В течение двух дней непрерывно продолжаются удары по объектам хранения газа и производственным мощностям в Харьковской и Черниговской областях. Суммарно враг применил около 60 ударных дронов
"Есть разрушения. Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и приступят к их ликвидации", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Работы по реагированию и ликвидации последствий, как указали в Нафтогазе, "будут начаты сразу после стабилизации ситуации с безопасностью".
