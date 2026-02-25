РФ второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз

Два дня Россия непрерывно атакует объекты Нафтогаза в Харьковской и Черниговской областях - около 60 дронов атаковали газовые хранилища и объекты добычи, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

