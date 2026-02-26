$43.240.02
25 лютого, 19:42 • 15686 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 30185 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 26882 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 25162 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 21913 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 17571 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 36216 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19169 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18324 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 41444 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 32 з 39 ракет і 374 з 420 дронів, запущених рф. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА.

Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"

32 з 39 запущених рф по Україні ракет, у тому числі два з двох "Цирконів", і 374 з 420 дронів збито або придушено, є влучання 5 балістичних ракет і 46 дронів, дані про декілька ракет уточнюються, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 лютого (з 18:00 25 лютого) противник атакував 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей рф, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску - Вологодська обл., рф), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 280 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції26.02.26, 10:06 • 1232 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Х-101
Повітряні сили Збройних сил України
Ракетна система С-400
Шахед-136
Х-59
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна