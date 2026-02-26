Над Україною знешкодили 374 з 420 дронів і 32 з 39 ракет рф, у тому числі всі "Циркони"

32 з 39 запущених рф по Україні ракет, у тому числі два з двох "Цирконів", і 374 з 420 дронів збито або придушено, є влучання 5 балістичних ракет і 46 дронів, дані про декілька ракет уточнюються, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 лютого (з 18:00 25 лютого) противник атакував 2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей рф, 24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску - Вологодська обл., рф), 2 керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 280 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 протикорабельні ракети Циркон, 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, 2 керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зеленський: росія вдарила 420 дронами та 39 ракетами, атакувала газову інфраструктуру та електропідстанції