Уже 9 пострадавших от ночной атаки РФ в Запорожье
Киев • УНН
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ в Запорожье возросло до 9 человек, ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы. Повреждено 19 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора.
В Запорожье количество пострадавших в результате ночной атаки рф возросло до 9 человек, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Запорожье: до 9 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара сегодня ночью", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий, и провели обследование территорий для выявления и оказания помощи пострадавшим.
Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам. Информация о количестве пострадавших уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Аварийно-спасательные работы завершены", - отметили в ГСЧС.
"19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Отсутствует теплоснабжение в более чем 500 домах в трех районах города", - указал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях.
По словам главы ОВА, "пострадал и один из торговых центров города". И было "возгорание еще одного торгового центра в результате вражеской атаки".
Он отметил, что ночью "предварительно, 12 вражеских ударов" было нанесено по городу. А утром указал: "Снова вражеский удар по Запорожью".
