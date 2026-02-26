$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 13244 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 24123 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 22087 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 20595 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 18436 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15936 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 31024 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18890 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18098 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 37404 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Уже 9 пострадавших от ночной атаки РФ в Запорожье

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Число пострадавших в результате ночной атаки РФ в Запорожье возросло до 9 человек, ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы. Повреждено 19 многоквартирных домов и 4 дома частного сектора.

Уже 9 пострадавших от ночной атаки РФ в Запорожье

В Запорожье количество пострадавших в результате ночной атаки рф возросло до 9 человек, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Запорожье: до 9 человек увеличилось количество пострадавших в результате российского удара сегодня ночью", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате попаданий, и провели обследование территорий для выявления и оказания помощи пострадавшим.

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 гражданам. Информация о количестве пострадавших уточняется. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Аварийно-спасательные работы завершены", - отметили в ГСЧС.

"19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Отсутствует теплоснабжение в более чем 500 домах в трех районах города", - указал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях.

По словам главы ОВА, "пострадал и один из торговых центров города". И было "возгорание еще одного торгового центра в результате вражеской атаки".

Он отметил, что ночью "предварительно, 12 вражеских ударов" было нанесено по городу. А утром указал: "Снова вражеский удар по Запорожью".

Атака на Запорожье: горит многоэтажка и торговые центры26.02.26, 05:37

Юлия Шрамко

