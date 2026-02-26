Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф у Запоріжжі зросла до 9 осіб, ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи. Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору.
У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф зросла до 9 людей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Запоріжжя: до 9 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару сьогодні вночі", - повідомили у ДСНС.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань, та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.
Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Їм надається уся необхідна медична допомога.
"Аварійно-рятувальні роботи завершені", - зазначили у ДСНС.
"19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста", - вказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах.
Зі слів голови ОВА, "постраждав і один із торгівельних центрів міста". І було "займання ще одного торговельного центру внаслідок ворожої атаки".
Він зазначив, що вночі "попередньо, 12 ворожих ударів" було завдано по місту. А зранку вказав: "Знову ворожий удар по Запоріжжю".
