Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі

25 лютого, 19:42 • 13291 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 24232 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 22163 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
25 лютого, 17:40 • 20671 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 18492 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
25 лютого, 16:25 • 15970 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
25 лютого, 13:55 • 31106 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18902 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18105 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
25 лютого, 12:01 • 37463 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 31106 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01 • 37463 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 57791 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 67156 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 85470 перегляди
Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф у Запоріжжі зросла до 9 осіб, ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи. Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору.

Уже 9 постраждалих від нічної атаки рф у Запоріжжі

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф зросла до 9 людей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Запоріжжя: до 9 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського удару сьогодні вночі", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань, та провели обстеження територій для виявлення й надання допомоги постраждалим.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Їм надається уся необхідна медична допомога.

"Аварійно-рятувальні роботи завершені", - зазначили у ДСНС.

"19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі пошкоджені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста", - вказав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах.

Зі слів голови ОВА, "постраждав і один із торгівельних центрів міста". І було "займання ще одного торговельного центру внаслідок ворожої атаки".

Він зазначив, що вночі "попередньо, 12 ворожих ударів" було завдано по місту. А зранку вказав: "Знову ворожий удар по Запоріжжю".

Атака на Запоріжжя: 6 поранених, палає багатоповерхівка та торговельні центри26.02.26, 05:37 • 4038 переглядiв

Юлія Шрамко

