25 лютого, 19:42 • 10026 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 17622 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 18333 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 17324 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 16188 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 14797 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 27804 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18427 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17730 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 34818 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Атака на Запоріжжя: 6 поранених, палає багатоповерхівка та торговельні центри

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Внаслідок атаки по Запоріжжю 6 людей поранено, горить декілька поверхів багатоповерхівки, де заблоковано людину. Загалом місто зазнало 12 ворожих ударів, також загорілися два торговельні центри.

Атака на Запоріжжя: 6 поранених, палає багатоповерхівка та торговельні центри

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в одній із квартир заблоковано людину.

Попередньо, 12 ворожих ударів завдано по місту

- розповів Федоров.

Згодом він оприлюднив відео наслідків атаки рф по багатоповерхівці. Він також повідомив про займання двох торговельних центрів унаслідок ворожої атаки.

О 5:27 Федоров повідомив про 6 поранених. За його словами, всім надана необхідна допомога.

Нагадаємо

Ворог в ніч на четвер, 26 лютого, атакував Запоріжжя та область з повітря.

Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених, серед них дитина24.02.26, 00:45 • 6354 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя