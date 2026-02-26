Атака на Запоріжжя: 6 поранених, палає багатоповерхівка та торговельні центри
Внаслідок атаки по Запоріжжю 6 людей поранено, горить декілька поверхів багатоповерхівки, де заблоковано людину. Загалом місто зазнало 12 ворожих ударів, також загорілися два торговельні центри.
Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю горить декілька поверхів пошкодженої багатоповерхівки. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
За його словами, в одній із квартир заблоковано людину.
Попередньо, 12 ворожих ударів завдано по місту
Згодом він оприлюднив відео наслідків атаки рф по багатоповерхівці. Він також повідомив про займання двох торговельних центрів унаслідок ворожої атаки.
О 5:27 Федоров повідомив про 6 поранених. За його словами, всім надана необхідна допомога.
Ворог в ніч на четвер, 26 лютого, атакував Запоріжжя та область з повітря.
