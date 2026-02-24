Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених, серед них дитина

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 9344 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 15654 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 14053 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 14192 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 13296 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12044 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11383 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12422 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 42774 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 47355 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 26954 перегляди
Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерелаVideo23 лютого, 13:47 • 4956 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 21388 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі23 лютого, 14:35 • 9096 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 7044 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 21392 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 42774 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 47355 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 140618 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 149846 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Львів
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 3236 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 3372 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 7044 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 29938 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 63969 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
Дипломатка
Серіали

Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері 23 лютого поранені троє людей, включаючи дитину. Пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури.

Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених, серед них дитина

Три людини, в тому числі дитина, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пізно ввечері 23 лютого. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Також є пошкодження об'єкту інфраструктури.

Ворог завдав по Запоріжжю понад 6 ударів. Один із них - по інфраструктурі міста. Сталося займання. Ворожа атака на область триває. Бережіть себе та близьких!

- закликав Федоров.

Нагадаємо

Ворог пізно ввечері 23 лютого атакував Запоріжжя. Є поранені, виникла пожежа - ворог атакував місто безпілотниками.

Запоріжжя зазнало дронової атаки рф, є загиблий і пошкодження промислової інфраструктури23.02.26, 08:54 • 4130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні