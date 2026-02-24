Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя ввечері 23 лютого поранені троє людей, включаючи дитину. Пошкоджено багатоквартирний будинок та об'єкт інфраструктури.
Три людини, в тому числі дитина, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пізно ввечері 23 лютого. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок. Також є пошкодження об'єкту інфраструктури.
Ворог завдав по Запоріжжю понад 6 ударів. Один із них - по інфраструктурі міста. Сталося займання. Ворожа атака на область триває. Бережіть себе та близьких!
Нагадаємо
