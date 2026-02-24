Вражеская атака на Запорожье: трое раненых, среди них ребенок

Три человека, в том числе ребенок, ранены в результате вражеской атаки на Запорожье поздно вечером 23 февраля. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры.

Враг нанес по Запорожью более 6 ударов. Один из них - по инфраструктуре города. Произошло возгорание. Вражеская атака на область продолжается. Берегите себя и близких! - призвал Федоров.

Напомним

Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Есть раненые, возник пожар - враг атаковал город беспилотниками.

Запорожье подверглось дроновой атаке рф, есть погибший и повреждения промышленной инфраструктуры