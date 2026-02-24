Вражеская атака на Запорожье: трое раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье вечером 23 февраля ранены три человека, включая ребенка. Поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры.
Три человека, в том числе ребенок, ранены в результате вражеской атаки на Запорожье поздно вечером 23 февраля. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры.
Враг нанес по Запорожью более 6 ударов. Один из них - по инфраструктуре города. Произошло возгорание. Вражеская атака на область продолжается. Берегите себя и близких!
Напомним
Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Есть раненые, возник пожар - враг атаковал город беспилотниками.
