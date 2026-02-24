$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 17226 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 15358 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 15482 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 13830 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12218 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11508 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12476 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43209 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47754 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Вражеская атака на Запорожье: трое раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 582 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье вечером 23 февраля ранены три человека, включая ребенка. Поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры.

Вражеская атака на Запорожье: трое раненых, среди них ребенок

Три человека, в том числе ребенок, ранены в результате вражеской атаки на Запорожье поздно вечером 23 февраля. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, взрывной волной и обломками поврежден многоквартирный дом. Также есть повреждения объекта инфраструктуры.

Враг нанес по Запорожью более 6 ударов. Один из них - по инфраструктуре города. Произошло возгорание. Вражеская атака на область продолжается. Берегите себя и близких!

- призвал Федоров.

Напомним

Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Есть раненые, возник пожар - враг атаковал город беспилотниками.

Вадим Хлюдзинский

