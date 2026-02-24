$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 17338 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 15441 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 15566 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 13855 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12226 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11513 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12477 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 43232 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 47774 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є поранені, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Пізно ввечері 23 лютого Запоріжжя зазнало атаки безпілотників, є поранені та виникла пожежа. Станом на 23:53 БпЛА ударного типу над містом не спостерігалися.

Ворог атакував Запоріжжя дронами, є поранені, спалахнула пожежа

Ворог пізно ввечері 23 лютого атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, попередньо є поранені, виникла пожежа - ворог атакує Запоріжжя безпілотниками.

Атака продовжується, перебувайте в безпечних місцях

- закликав Федоров.

Згодом він розповів, що станом на 23:53 над територією Запоріжжя БпЛА ударного типу не спостерігаються.

Нагадаємо

Напередодні російський удар по Запоріжжю забрав життя людини, ще одну людину поранено, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні