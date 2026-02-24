Ворог атакував Запоріжжя дронами, є поранені, спалахнула пожежа
Київ • УНН
Пізно ввечері 23 лютого Запоріжжя зазнало атаки безпілотників, є поранені та виникла пожежа. Станом на 23:53 БпЛА ударного типу над містом не спостерігалися.
Ворог пізно ввечері 23 лютого атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, попередньо є поранені, виникла пожежа - ворог атакує Запоріжжя безпілотниками.
Атака продовжується, перебувайте в безпечних місцях
Згодом він розповів, що станом на 23:53 над територією Запоріжжя БпЛА ударного типу не спостерігаються.
Нагадаємо
Напередодні російський удар по Запоріжжю забрав життя людини, ще одну людину поранено, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
