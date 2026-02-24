Враг атаковал Запорожье дронами, есть раненые, вспыхнул пожар

Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, предварительно есть раненые, возник пожар - враг атакует Запорожье беспилотниками.

Атака продолжается, находитесь в безопасных местах - призвал Федоров.

Впоследствии он рассказал, что по состоянию на 23:53 над территорией Запорожья БпЛА ударного типа не наблюдаются.

Напомним

Накануне российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Уже 7 раненых из-за атаки рф на Запорожье, полуторагодовалый ребенок в тяжелом состоянии