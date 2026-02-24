Враг атаковал Запорожье дронами, есть раненые, вспыхнул пожар

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 9190 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 15438 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 13892 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 14040 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 13221 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12026 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11372 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12417 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 42694 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47286 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
92%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto23 февраля, 13:28 • 26861 просмотра
Дроны СБУ поразили сверхважный узел транспортировки российской нефти "Калейкино" в Татарстане - источникиVideo23 февраля, 13:47 • 4880 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 21223 просмотра
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали23 февраля, 14:35 • 8924 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 6802 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 21247 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 42693 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47286 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 140545 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 149771 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кирилл Буданов
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Николаев
Львов
Соединённые Штаты
Словакия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto21:02 • 3094 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo20:42 • 3276 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 6858 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 63935 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 68477 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Дипломатка
Сериал

Враг атаковал Запорожье дронами, есть раненые, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Поздно вечером 23 февраля Запорожье подверглось атаке беспилотников, есть раненые и возник пожар. По состоянию на 23:53 БПЛА ударного типа над городом не наблюдались.

Враг атаковал Запорожье дронами, есть раненые, вспыхнул пожар

Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, предварительно есть раненые, возник пожар - враг атакует Запорожье беспилотниками.

Атака продолжается, находитесь в безопасных местах

- призвал Федоров.

Впоследствии он рассказал, что по состоянию на 23:53 над территорией Запорожья БпЛА ударного типа не наблюдаются.

Напомним

Накануне российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Уже 7 раненых из-за атаки рф на Запорожье, полуторагодовалый ребенок в тяжелом состоянии18.02.26, 10:06 • 4553 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине