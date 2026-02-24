Враг атаковал Запорожье дронами, есть раненые, вспыхнул пожар
Поздно вечером 23 февраля Запорожье подверглось атаке беспилотников, есть раненые и возник пожар. По состоянию на 23:53 БПЛА ударного типа над городом не наблюдались.
Враг поздно вечером 23 февраля атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
По его словам, предварительно есть раненые, возник пожар - враг атакует Запорожье беспилотниками.
Впоследствии он рассказал, что по состоянию на 23:53 над территорией Запорожья БпЛА ударного типа не наблюдаются.
Накануне российский удар по Запорожью унес жизнь человека, еще один человек ранен, поврежден объект промышленной инфраструктуры.
