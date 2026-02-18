Уже 7 раненых из-за атаки рф на Запорожье, полуторагодовалый ребенок в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали семь человек, включая шестилетнюю девочку с травмой головы и полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла, а жилые дома повреждены.
До семи увеличилось количество раненых из-за атаки рф на Запорожье, среди них двое детей, в том числе полуторагодовалый ребенок в тяжелом состоянии, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Уже семь раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Медицинская помощь понадобилась шестилетней девочке с травмой головы. Она госпитализирована. Также под наблюдением врачей остается полуторагодовалый ребенок. Его состояние тяжелое
Все остальные пострадавшие, по его словам, лечатся амбулаторно.
Дополнение
Накануне вечером враг атаковал Запорожье беспилотниками. По предварительной информации, в результате удара "шахедом" повреждены окна и фасады жилых домов. Известно об одной погибшей женщине.
